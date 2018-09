Omstarten efter VM har varit tung för förbundskaptenen Janne Andersson och hans landslag.

2-0-förlusten i träningsmatchen mot Österrike följdes upp av en 3-2-förlust mot Turkiet i Nations League.

Under hela landslagssamlingen vägrade målvakten Robin Olsen och mittbacken Victor Nilsson Lindelöf att svara på medierna frågor.

Erik Edman, med 57 landskamper på meritlistan, är kritisk till agerande.

– Det är ju bara trams. De har blivit hyllade, med all rätt, och nu går det lite tyngre och då får de lite skit. Sorry, men ger man sig in i leken får man leken tåla, säger Edman i podcasten Ljugarbänken.

Edman: ”Handlar om solidaritet”

Erik Edman tror att Olsens och Nilsson Lindelöfs agerande kan vara skadligt för landslaget eftersom Janne Anderssons ledarskap utgår från att kollektivet är överordnat individen.

– Det handlar ju om solidaritet. Janne har ju byggt det här laget med hårt jobb och att alla ställer upp på en matchplan och så vidare. För mig är ju det här att inte ställa upp på en matchplan, att spelare börjar hitta på egna lösningar när det inte passar. Det är jätteviktigt för hela gruppdynamiken att få de här spelarna att rätta in sig i ledet, säger den före detta landslagsspelaren, säger Edman i Ljugarbänken.

Tror att Janne Andersson kan agera

Enligt den tidigare Helsingborgs IF-spelaren Mattias Lindström är det inte otänkbart att Janne Andersson kommer agera.

– Om han märker att det börjar spåra ur och att det blir fokus på fel saker så kommer han att rätta till det. Det är jag övertygad om. Spelarna vet att det är Janne som tar ut laget och hans ledarstil innebär ju att du inte behöver vara den bästa spelaren så länge som du sätter laget framför jaget. Det här är också en sak som tillhör fotbollen och om Janne stämmer i bäcken så kommer de att ändra sig, säger Lindström i Ljugarbänken.

Tvingar inte spelarna

Under den senaste samlingen fick landslagets presschef Staffan Stjernholm frågan om varför Olsen och Nilsson Lindelöf valt att nobba medierna.

– Vi har inte pratat om det. Vi kommer att utvärdera det när vi är klara, svarade Stjernholm då.

Och enligt Stjernholm får spelarna själva bestämma om de vill prata.

– Vi i landslagsledningen kommer inte att tvinga spelarna till att göra intervjuer i mixade zonen, men de uppmuntras till att göra det.