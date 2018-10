Det var meningen att damernas fotbolls-VM 2003 skulle avgöras i Kina.

Men drygt fem månader innan turneringen skulle började flyttades den till USA på grund av SARS-epedemin som då plågade Kina.

För oss svenskar innebar det ännu en magisk landslagsresa, likt den vid herr-VM 1994, på den amerikanska kontinenten.

Det började visserligen illa – Sverige förlorade premiären mot värdnationen USA i Washington med 3–1 – men resten blev en saga långt in i en förlängning i turneringens sista match.

Efter förlusten mot USA radade Sverige upp gruppsegrar mot Nordkorea (1–0) och Nigeria (3–0) samt vinster i kvartsfinalen mot Brasilien (2–1) och semifinalen mot Kanada (2–1).

Supervändning av Öqvist i semin

Semifinalen mot Kanada blev bragdartad då 0–1 underläge vändes under matchens sista tio minuter. Efter en frisparksvariant dundrade Malin Moström in 1–1 och med fyra minuter kvar prickade Josefine Öqvist in segermålet via stolpen.

Sverige var framme vid en historisk VM-final med något annorlunda förberedelser.

Eftersom två europeiska lag skulle mötas i finalen flyttades avsparkstiden till 10.00 på förmiddag så att matchen skulle spelas på kvällstid i Sverige och Tyskland, i stället för mitt i natten.

– Det var en hel vecka mellan semifinalen och finalen så vi ställde om hela dygnet. Vi gick upp vid halv fem, fem på morgonen för att hinna äta två gånger innan matchen. Det var väldigt speciellt, säger Therese Sjögran.

När det väl var dags för final – söndagen den 12:e oktober 2003 på The Home Depot Center i Carson, Los Angeles – stod Sverige i princip stilla.

Matchen sändes i TV4 och tittarsiffrorna slog alla rekord.

3 790 000 svenskar satt bänkade framför tv-apparaterna och i den 41:a minuten dundrade jublet ut över Sverige.

Victoria Svensson spelade fram en djupledslöpande Hanna Ljungberg som iskallt rullade in det svenska ledningsmålet.

Hanna Ljungberg gjorde målet – som inte tog Sverige till seger. Foto: ANDREAS HILLERGREN / BILDBYRÅN

Där och då var Sverige världsmästare i fotboll.

Något som höll sig halvleken ut, men bara överlevde en minut av den andra.

Maren Meinert spelades fri i ett högerläge, Caroline Jönsson var nära att rädda med en fotparad, men 1–1 var ett faktum.

Förbundskapten Marika Domanski Lyrfors ledde Sverige in i en förlängning.

Åtta minuter in i den jobbade Victoria Svensson hem, vann boll och skulle starta en kontring.

Då blåste domaren Cristina Babadac för frispark.

– Det är ju det man tänker på så här många år efteråt. Att det inte var frispark, säger Therese Sjögran som från sin plats i straffområdet fick se Nia Künzer nicka bollen över Caroline Jönsson in i mål.

Den svenska silvertruppen i VM 2003 1. Caroline Jönsson, Malmö FF 2. Karolina Westberg, Malmö FF 3. Jane Törnqvist, Djurgården/Älvsjö 4. Hanna Marklund, Umeå IK 5. Kristin Bengtsson, Kopparberg/Landvetter 6. Malin Moström, Umeå IK 7. Sara Larsson, Malmö FF 8. Frida Nordin, Malmö FF 9. Malin Andersson, Malmö FF 10. Hanna Ljungberg, Umeå IK 11. Victoria Svensson, Djurgården/Älvsjö 12. Sofia Lundgren, Umeå IK 13. Sara Johansson, Djurgården/Älvsjö 14. Linda Fagerström, Djurgården/Älvsjö 15. Therese Sjögran, Malmö FF 16. Salina Olsson, Hammarby 17. Anna Sjöström, Umeå IK 18. Frida Östberg, Umeå IK 19. Sara Call, Bälinge IF 20. Josefine Öqvist, Bälinge IF 21. Hedvig Lindahl, Malmö FF Visa mer Visa mindre

Hade helt missat uppmärksamheten

I dag hade Sverige haft 22 minuter på sig att kvittera.

Då tillämpades golden goal, VM var över och Tyskland var världsmästare.

– När jag tittar tillbaka på det var VM-finalen det största i min karriär. Just då var besvikelsen otrolig, men i efterhand är det ju så det var, säger Therese Sjögran.

Även om finalplatsen kommit överraskande så låg den största överraskningen framför svenskorna.

– Det var så sjukt. På den tiden var man inte uppkopplad som man är i dag, sociala medier fanns inte och vi hade bestämt oss för att inte läsa någonting av det som skrev där hemma under turneringen. Så vi fattade inte hur stort det var, säger Therese Sjögran.

– Sedan sa de till oss att vi skulle åka kortegebuss in till Stockholm från flygplatsen och vi tyckte det kändes pinsamt. Vi tänkte att ingen skulle komma. Sedan var det folk. Hela vägen in till Kungsan. Då började vi inse att det här nog ändå var stort.

– Att visst, vi förlorade en final men vi var jäkligt bra, säger Therese Sjögran.

De 3 790 000 tv-tittarna vid finalen utgjorde 43 procent av den svenska befolkningen på den tiden.

Som jämförelse beräknades knappt 3 miljoner svenskar se Sveriges kvartsfinal i herr-VM mot England i somras, vilket innebär under 30 procent av dagens svenska befolkning.

VM-finalen i USA 2003 blev höjdpunkten för en gyllene svensk landslagsgeneration.

Stjärnor som Hanna Marklund, Karolina Westberg, Frida Östberg, Josefine Öqvist och Malin Moström kom aldrig närmre en stor titel.

Men kan ändå med rätta se tillbaka på en fantastisk turnering.

– I dag tycker jag vi kan vara stolta över vår prestation, säger Therese Sjögran.