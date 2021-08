Hyllningen: ”Har inte sett det på en lång tid”

Malmö FF stod för en imponerande insats borta mot Rangers FC. Med en man mindre i 45 minuter vann de med 2-1 inför ett fullsatt Ibrox Stadium.

– Vi kommer in och pratar i halvlek, sedan går vi ut och visar en fantastisk mentalitet. Som jag inte har sett på en lång tid.

– Det är en ny grupp som inte har varit i de här situationerna förut. Det sättet vi försvarar oss på och som vi anfaller på – trots att vi spelar tio mot 50 000. Det är något vi kan vara stolta över, säger Anders Christiansen.

”Detta är Malmö FF”

Malmö FF fick en tung uppförsbacke redan efter 20 minuter när Rangers FC tog ledningen med 1-0.

– Vi kommer under tryck de första 20 minuterna, som vi hade pratat mycket om innan och tyvärr får de ett mål. Så reser vi oss och sista delen av den första halvleken tycker jag faktiskt att vi är bäst. Det är vi som skapar chanser och går framåt. Vi hittar oss själva igen.

– Vi får tag på bollen och kommer fram till några chanser. Vi hittar Veljko i utrymmet framför deras backar som kan utmana och samtidigt får vi några skott på mål.

Antonio Colak blev stor matchhjälte med sina två mål. Precis som sin lagkapten hyllade han mentaliteten laget visade upp efter utvisningen på Bonke Innocent.

– Vi kan springa för tolv eller tretton spelare, så vi har den styrkan och den mentaliteten. Detta är Malmö FF. Vi såg det på planen och gör vi alltid en sådan här insats så kan vi nästan slå vilket lag som helst, säger han.

Tystade Ibrox Stadium

På förhand handlade mycket om att publiken var tillbaka på Ibrox Stadium. 50 000 personer var på plats i publiken var att lyfte sitt Rangers.

– Det var det vi pratade om, hur vi kunde göra dem tysta. Och det gjorde vi. Samtidigt visste vi att 50 000 kan vara positivt men det kan också vara negativt. De har väntat länge på att gå på fotboll och alla förväntar sig att de skulle köra över oss. Då använde vi det på ett positivt sätt och det blev negativ energi för dem och positivt för oss. Det var ett lite psykologiskt spel som vi hade pratat om innan, säger Christiansen.

Hur högt rankar du denna match jämfört med tidigare matcher i Europa?

– Just nu rankar man den väldigt högt. Men det är svårt, vi har haft många Europakvällar, som jag inte kommer ihåg just nu. Men det är klart att när vi ligger under med 1-0, spelar tio mot elva man, vänder det och vinner med 4-2 totalt. Det rankar jag så klart högt.

Nu väntar bulgariska Ludogorets för Malmö FF i playoff till Champions League. Första matchen spelas på tisdag nästa vecka, 17/7, i Malmö.