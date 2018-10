- Skönt? Klart det är skönt. Man blir ju historisk. Det är en obeskrivlig känsla.

Den 13:e april 2009 skrev Labinot Harbuzi in sig i Malmö FF:s historieböcker. Drygt en timme in i hemmamatchen mot Örgryte skickade 23-åringen in 1-0 – det allra första målet på nybyggda Swedbank stadion.

Under den efterföljande sommaren skulle han få sitt genombrott på den internationella scenen i och med U21-EM på hemmaplan.

Och flyttlasset gick därefter till turkiska Genclerbirligi.

Förväntningarna var stora, men ”Labbe” var van. Han var fortfarande ung, men hade levt med dem länge.

Labinot Harbuzi växte upp på Rosengård, liksom idolerna Yksel Osmanovski och Zlatan Ibrahimovic.

Han utmärkte sig tidigt i Malmö FF och 2001 hade han chansen att kopiera Osmanovskis bedrift från åtta år tidigare – att bli svensk mästare med både klubbens P16- och P18-lag.

Men finalerna lades på samma dag.

– Trist att inte kunna vara med i båda finalerna. Det är nog inte varje år man får en sån här möjlighet, sa 15-åringen till Sydsvenskan.

Labinot Harbuzi firar sitt 1-0 mål mot Örgryte 2009 - MFF:s fösta mål på Swedbank Stadion. Foto: EMIL MALMBORG / © BILDBYRÅN

Jagades av Manchester United

Labinot Harbuzi var van vid att spela med äldre och jämfördes konstant med Zlatan Ibrahimovic. Något som han lärde sig att leva med.

– Smickrande att få den jämförelsen med Zlatan, sa han.

Tidningarna pekade ut honom som en av de största talangerna Sverige någonsin fått fram och själv drömde han om att spela med Zlatan Ibrahimovic i Ajax. Den holländska klubben var en av många europeiska storklubbar som var ute efter den svenske 15-åringens signatur.

Manchester United och Feyenoord var två andra och valet föll till slut på den sistnämnda.

Men det blev aldrig något A-lagsspel i Rotterdam och 2006 vände Labinot Harbuzi hem till Sverige och Malmö FF. Han debuterade i allsvenskan, gjorde succé och under Roland Nilsson utvecklades han till en av seriens absolut bästa mittfältare.

Zlatan försökte få in Harbuzi i landslaget

Efter den fina vårsäsongen 2009 och det efterföljande U21-mästerskapet flyttade Harbuzi till Turkiet och Genclerbirligi. Där fick han en kanonstart – och stort förtroende från sin nye tränare Thomas Doll.

– Jag tror han kommer att komma in i A-landslaget snart. Det är spännande, han spelar annorlunda. Och det är det Sverige behöver få in. Vi behöver inte ha elva annorlunda spelare, men tre-fyra stycken kan vara bra, sa Zlatan Ibrahimovic till Aftonbladet.

Två och ett halvt år senare var situationen en helt annan. Labinot Harbuzi hade dragits med skadebekymmer, fick allt mindre speltid och ville lämna klubben. Men presidenten vägrade släppa honom.

Sommaren 2012 återvände han till svensk fotboll, utan att får den utväxling han hoppats på. Det hade snackats om AIK, men i stället kom 26-åringen till Syrianska – där det endast blev tre matcher.

Harbuzi under semifinalen av U21 EM 2009 mot England. Foto: MARCUS ERICSSON / © BILDBYRÅN

Försvann plötsligt från fotbollen

Motivationen hade fått sig en rejäl törn.

Så plötsligt såg det ut att ljusna.

”Labbe” skrev på för skånska division två-laget Prespa Birlik, men det var bara en mellanlandning.

Drömmar om spanska Valladolid såg ut att slå in.

– Jag har ett kontrakt där som väntar, det är bara detaljer som ska fixas. Det är många som inte förstår, som tänker från turkiska ligan till division 2 i Sverige, har det gått så jäkla dåligt. Men det är så det är uppbyggt, sa Harbuzi till Sydsvenskan.

Men affären sprack. Så också drömmen om en återkomst till toppfotbollen.

För två år sen flyttade Harbuzi till Malaysia för spel med Melaka United, där han stannade i blott en säsong. Hans kontrakt förnyades aldrig.

Sorgen efter Harbuzis död

Den 11 oktober 2018 kom chockbeskedet.

Kvällen innan hade han spelat padel med vänner och under torsdagsförmiddagen segnade han ihop i sitt hem. Hans pappa Ismet försökte göra hjärt- och lungräddning, men hans liv gick inte att rädda.

”Labbe” blev 32 år gammal.

– Det är overkligt. Det är svårt att beskriva. det gör ont. Vi får mycket stöttning, av familj och vänner, säger Ismet Harbuzi.

Nu sörjer hela fotbolls-Sverige Labinot Harbuzi, killen som hade allt, men som förlorade fotbollen längs vägen.

”Den bästa fotbollstalangen jag spelat fotboll med och en otroligt fin människa. Vila i frid, Labbe”, skriver Jimmy Durmaz på Instagram.

