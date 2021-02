HIF tappade poäng mot division två-lag

Gauthiod lyckades få in ett ledningsmål redan i den första halvleken via Jonatan Nilsson.

Ledningen stod sig länge – men med drygt nio minuter kvar på ordianrie tid lyckades Max Svensson trycka in en efterlängtad kvittering för Helsingborg.

– Nej, vi har mycket boll men det händer inte så jäkla mycket. Jag tycker vi skapar tillräckligt i andra halvlek för att vinna matchen, men vi gör inte mål. I första halvlek får de ett riktigt skitmål när vi står och sover och sedan är de ett lag som bara krigar och fajtas. Då är det inte så jäkla lätt att spela heller, sa Max Svensson till C More efter matchen.

”Det är en match vi ska vinna”

Till vardags är Grästorpsklubben Gauthiod hemmahörande i division 2, där det blev en sjundeplats i tabellen säsongen 2020. Grebbestads IF, Stenungsunds IF och Ahlafors IF är samtliga klubbar som slutade före Gauthiod i seriespelet ifjol.

Men det till trots blev det alltså poäng mot HIF, som åkte ur allsvenskan 2020.

C More: Vad pratade ni om i halvtid?

– Att vi måste få tempo på bollen. Vi spelar två - tre serier högre och måste få tempo i boll så de inte hänger med. Men vi lyckas inte, samtidigt tycker jag vi har tillräckligt med chanser för att vinna, summerade Max Svensson, som alltså blev kvitteringsskytt sent i matchen:

– Nej, jag får bollen på kanten en mot en och försöker bara utmana och få den mot mål. Sedan touchar den in.

Det oavgjorda resultatet innebär att Helsingborg parkerar på en andraplats i sin grupp, barkom allsvenska BK Häcken som tog en 2-0-seger mot Dalkurd.

– Det är inte tillräckligt bra och det här är en match vi ska vinna. Det vet alla om, sa en minst sagt besviken Max Svensson.

HIF tar emot Dalkurd på hemmaplan den 27 februari, innan gruppspelet avslutas mot Häcken den 7 mars i Göteborg.