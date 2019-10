Här är de pinsamma missarna i Zlatans staty

På tisdag den 8 oktober ska Zlatans staty avtäckas på Stadiontorget mellan Malmö FF:s nya och gamla arena.

Detta sedan kommunstyrelsen klubbat igenom att fotbollsikonens avbildning ska stå i hans födelsestad.

Zlatan Ibrahimovic ska vara på plats tillsammans med representanter från Svenska fotbollsförbundet, Malmö stad, MFF och lokala samt internationella medier.

Men bara dagar före tillställningen har Kvällsposten upptäckt pinsamma missar i statyn.

Klubbnamn felstavat i marmorplatta

I granitplattor där Zlatans titlar står inristade har en av spelarens gamla klubbar, en av de där han var mest dominant och tongivande, stavats fel.

”FZ Internazionale”, lyder det inristade namnet, i stället för ”FC Internazionale” som klubben heter.

– Det är inhugget i svart granit, den hårdaste stenen som finns. Så någon ändring gör man inte lätt. Vi kan inte ändra till invigningen, säger konstnären Peter Linde.

Här har Zlatans titlar förevigats inhuggna i svart granit. Men Zlatan har aldrig spelat i ”FZ Internazionale”. Däremot för FC Internazionale. Foto: JENS CHRISTIAN

Det var på Fotbollsgalan 2016 som Svenska fotbollsförbundet berättade att Zlatan Ibrahimovic skulle avbildas med en staty utanför nationalarenan Friends i Solna.

Men förra sommaren bestämde kommunstyrelsen i Malmö att statyn ska stå i fotbollsikonens födelsestad.

”Jag är väldigt glad över att min staty kommer att stå i Malmö. Det var min önskan från allra första början. Det var här allt startade och det är här jag har mitt hjärta”, har Ibrahimovic sagt i ett pressmeddelande.

Här ska Zlatans staty stå, med granitplattorna som leder till avbildningen likt spår av titlar. Foto: JENS CHRISTIAN

Även konstnären Peter Linde, som inte känt till felstavningen i granitplattorna, ska vara på plats när statyn avtäcks på tisdag.

– Stenhuggaren måste ha blivit så full i gasen, så förblindad av Zlatan, att hans undermedvetna tog över och råkat hugga dit ”z”.

Först funderar Peter Linde på om felstavningen kan bli ”en rolig grej” eller om felet måste rättas till.

Han kommer snabbt fram till det sistnämnda.

”Stenhuggarens ögon förblindade av Zlatan”

– Att ändra på det här blir inte lätt. Möjligtvis kan vi senare fälla in ny stenbit där det står Z och limma in ett C.

Beställningen av granitplattorna och statyn har gjorts av Svenska fotbollsförbundet.

”Man granskade noga att Zlatans senaste titel var rättstavad”

– Jag ska prata med stenhuggaren vars ögon var förblindade av Zlatan. Jag vet att stenhuggaren fått alla titlar skickade till sig. Man granskade noga att Zlatans senaste titel, Europa League, var rättstavad.