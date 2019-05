Robert Prytz, 59, skiner upp när han får höra att Bob Houghton är på plats i Malmö inför 40-årsjubileumet av Europacupfinalen 1979.

– Det kommer bli känslosamt. Senast han var i Malmö så var jag inte hemma och då blev han besviken och jag blev jättebesviken.

– Bob och min pappa har betytt nästan allt för min karriär. Han blev som en fader till mig när pappa gick bort tidigt.

När det innan Europaspelet gick rykten om att Robert skulle lämna Malmö för Djurgården var det också Bob som räddade kvar honom i MFF.

– Du ska inte lämna Malmö, du ska stanna kvar här, sa han till mig. Det blev en jäkla boost för mig. Utan Bob hade jag inte blivit så bra.

Vi träffas någon dag innan det officiella firandet, i samband med MFF:s hemmamatch mot Sundsvall.

Robert Prytz går på alla hemmamatcher. MFF är ännu laget i hans hjärta.

– Fotboll är livet och jag älskar det över allt annat. Det är perfekt när det går bra för Malmö också.

Rengör ölkranar

Den förra landslagsspelaren har tidigare berättat om hur han de senaste åren jobbat som flyttgubbe men nu har han nytt jobb.

– Jag jobbar med bryggeriservice och rengör och installerar ölkranar i Skåne, Karlskrona och Småland. Jag har hand om nästan hela Lilla Torg i Malmö. Det är mycket körande men jag kan sköta mig själv.

Har du något engagemang inom fotbollen nu?

– Ja, TV-laget!

– Vi har match i Lomma nästa torsdag, på nationaldagen. Lägg till det så blir Patrick Ekwall glad när det kommer mycket folk. Du måste ställa upp säger han, först ville han flyga hem mig från Skottland för att jag skulle vara med.

Foto: LUDVIG THUNMAN / EXPRESSEN/KVP

Prytz har känt Ekwall sedan han var liten och de hörs ibland även vid sidan av fotbollen.

– Om jag inte hör av mig så skriver han, hur mår du? Jag svarar, jo jag mår bra, själv då? Jag ser ju han på Instagram hela tiden så jag vet att han mår bra, han är i utlandet i sol och värme hela tiden och här sitter jag kallt som fasen, skrattar legendaren innan han fortsätter allvarsamt:

– Han är en helt underbar människa. Många tycker att han är lite arrogant men till mig är han en av de finaste människorna som jag lärt känna. Vi har kommit ännu närmare varann sedan jag kom hem.

Hur är det med formen inför säsongspremiären med Tv-laget?

– Jag har lite problem med artros i knäna men jag ställer upp ändå. Jag provade att springa här innan du kom och det kändes fantastiskt bra, helt sjukt. Jag har inte lika ont när jag springer som när jag går.

”Var lite tjock”

Under karriären hade han en otrolig kondition.

– När jag bytte klubb till Verona i Italien sa fystränaren att jag var lite tjock och behövde gå ner i vikt. Sedan skulle vi springa och jag la mig bredvid fystränaren som sprang maraton. Han tittade och trodde att jag skulle bli trött. Efteråt sa han till tränaren, han behöver inte gå ner i vikt, han har bästa fysiken jag sett.

Efter den framgångsrika karriären har Robert Prytz också varit med i Mästarnas Mästare, vilket han beskriver som den största upplevelsen bredvid Europacupfinalen.

Fotbollsstjärnan var med samma säsong som Ingemar Stenmark och skrattar gott vid minnet av en av världens mest framstående idrottare.

– Han var helt fantastisk. Vi lät han vara eftersom han var blyg så in i helskotta men när vi käkade middag en kväll, det är det bästa minnet någonsin, så sa han plötsligt att han hade ett skämt. Alla slutade käka. Och så började han berätta och sedan säger han att han inte kom ihåg slutet. Det blev ännu roligare.

– Vi fortsatte dra roliga historier och helt plötsligt sa han, nu kom jag på slutet, och så skrattade alla igen.

Foto: IMAGO SPORT / IMAGO SPORTFOTODIENST/ IBL

Annars klickade Robert Prytz med förra målvaktslegenden Pekka Lindmark under inspelningarna.

– Konstigt ju, jag vet inte hur det hände. En norrlänning och en skåning. Målvakt också, kom igen. Han tränade inte heller men räddade ändå allt, en annan tränade som en idiot hela sitt liv.

Jag såg i en tidigare intervju att du varit särbo under många år - hur går det med kärleken nu?

– Nej, det är jag inte längre. Nu är jag ensam. Det är okej också.

Tog skilsmässan hårt

Letar du efter ny kärlek?

– Ibland är det skönt vara själv, ibland är det skönt att ha någon. Jag tog det hårt när jag skilde mig från mitt ex och det tog också hårt med min särbo. Ska jag ge mig in i ett nytt förhållande igen? Jag vet inte, jag lever just nu och har trevligt.

Är du ute i dejtingvärlden och Tinder?

– Nej, då vet man inte vem man får träffa. Definitivt inte. Händer det så händer det.

Vi återgår till Europacupfinalen mot Nottingham. Unge Robert Prytz kom in i laget då många startspelare var skadade.

– Det är den största upplevelsen jag varit med om. När vi står på plan i shorts och t-shirtar så kommer Nottinghamspelarna in i kostymer. Ska vi spela mot dessa? Skojar ni?

– Vi var ett arbetarlag men jag tror inte att någon svensk fotbollsklubb kommer gå till en Europafinal igen, jag hoppas det men jag tror inte det. Det var en underbar upplevelse att bara vara där och spela den.

Saknar du fotbollen i dag?

– Varför tror du jag spelar i tv-laget?

– Klart man saknar alltid omklädningsrummet som man växt upp med. Sedan är det lite annorlunda i dag, vi var arbetare och i dag är de professionella. Vi hade skitskoj hela tiden.

På torsdag återförenas Robert Prytz och Bob Houghton igen.

Houghton med en engelsk dialekt och Prytz med en skånsk dialekt med skotsk accent som Bob påstås inte tål.

Och från himmeln tittar garanterat det kanske största MFF-hjärtat, pappa Göte, ner, tror Robert. Det gör han hela tiden.