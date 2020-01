- När ”Masse” spelade i Benfica var han en av Europas bästa anfallare. Han är en god vän till mig, vi brukar ses på Stadion när Malmö FF spelar hemma. ”Masse” har precis som jag ett stort hjärta för MFF. Vi spelade ihop ett kort tag i Malmö, men större delen av hans landslafskarriär.

Robert Prytz, lagkamrat i MFF och landslaget.



- Hade Mats Magnusson spelat i dag hade han varit betydligt större men den internationella fotbollen fick inte alls det genomslaget i slutet av 80-talet. Han vann titlar, vräkte in mål och spelade final i Europacupen två gånger vilket han och Conny Torstensson är ensamma om bland svenskar. Tyvärr fick han aldrig en riktigt stark roll i landslaget och en skada under VM-premiären 1990 innebar slutet i blågult och det beseglade ödet. Visst, han spelade upp HIF i allsvenskan men sett till hans kvaliteter hade han varit värd mer. En osannolikt stark avslutare.

Olof Lundh, journalist och expert på TV4 och C More.

- Mats Magnusson är en av våra stora klassiska målskyttar, en riktig centertank. Han var väldigt stor i Benfica där han kallades för den vira råttan. Han öste in mål och höll på att vinna Guldskon under en säsong. Det jag minns bäst av honom är hans magiska inhopp på Råsunda när han chippade in kvitteringen över den tyske målvakten. Magnusson hade sedan en magisk avslutning på karriären när han och Henrik Larsson sköt upp Helsingborg till allsvenskan.

Henrik Strömblad, kommentator på Viasat.