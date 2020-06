Helt ny strategi för att ta in fotbollspublik

Under fredagen skickade regeringen ett förslag till partierna att man som nästa steg i Danmarks öppningsfas under coronapandemin ska kunna samla upp till 500 personer under exempelvis en match i den danska högstaligan i fotboll.

Men det räcker inte, anser flera klubbar, som nu tar fram egna lösningar som de hoppas få grönt ljus från myndigheterna för.

FCK-basen: ”Vi kan hantera det”

Enligt TV2 har FCK tagit fram ett förslag där man gör plats till 10 500 åskådare på Parken genom att dela upp arenan i 21 olika sektioner, som vardera rymmer 500 personer.

Det ska, enligt förslaget, vara separata ingångar som även ska vara stängda under olika tidsperioder.

Visare ska varje sektion ha separata toaletter och avskilda kiosker för servering av mat och dryck.

– Vi kan hantera många fler (än 500), och vi kan göra det säkert. Vi har arbetat på det här över helgen, och jag kan garantera att vi kan hantera det, säger FCK-chefen Lars Bo Jeppesen till TV 2.

Han tillägger att planerna ”verkar tas emot bra” av politiker och myndigheter.

Allan Randrup Thomsen, professor i experimentell virologi vid Köpenhamns universitet, säger att det är möjligt att det är fullt möjligt att vara mer än 500 personer på läktarna.

– Det finns gott om plats på och det är utomhus, så risken för infektion är liten, säger han till TV 2.

Matcherna kan spelas med mer publik

På frågan om det är möjligt att samla fler än 500 personer vid en fotbollsmatch svarar Allan Randrup Thomsen så här:

– I princip ja. Där det är farligt är när supportrarna ska och ut och in ur stadion och man stöter samman. Men om människorna fördelas jämnt på läktarna och man ser till att de inte samlas tillsammans och skriker i varandras huvuden tror jag att det är hanterbart.

FCK spelar under söndagen hemma mot Randers, den matchen spelas dock utan publik.

Om nya förslaget godtas av myndigheterna kan de tas i bruk vid pokalsemifinalerna den 10 juni och första Superligaomgången den 14 juni.

I Sverige är maxgränsen vid folksamlingar fortfarande 50 personer.