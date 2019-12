Draget i tv-kampen: förre SVT-profilen till C More

Efter att ha ägt rättigheterna under hela 2000-talet förlorar C More sina allsvenska sändningar till nästa år.

Medan Discovery som blir ny tv-distributör fortfarande inte presenterat exakt hur man ska sända allsvenskan och vilka som ska jobba med den förstärker nu C More kring sina internationella rättigheter.

Som fotbollsspelare vann Matias Concha tre SM-guld (ett med Djurgården och två med Malmö FF) han spelade fem säsonger i tyska Bochum och nådde även det svenska A-landslaget.

Efter Malmö FF:s första Champions League-gruppspel 2014 lade Matias Concha skorna på hyllan och jobbade sedan som expertkommentator för Eurosport/Discovery. Där jobbade den förre ytterbacken med Bundesliga, EM-kval och Europa League.

Ett jobb han gjorde så väl att han anlitades av SVT att vara expert i kanalens sändningar under EM i Frankrike 2016.

Börjar med Inter mot Roma

I dag är Matias Concha bosatt i Marbella på spanska solkusten och jobbar som mäklare för Norma Franck Homes.

Samtidigt gör han nu comeback i TV.

Med start redan på fredagkvällen är Concha tillbaka som expert när Inter tar emot Roma i Serie A.

– Det ska bli jättekul, jag är jättesugen. Detta är ett ypperligt sätt för mig att hålla kontakten med fotbollen och dela med mig av de erfarenheter jag har, säger Concha.

Senast Matias Concha jobbat aktivt med fotbollen var han sportchef i Öster.

Concha kommer nu att jobba med fotbollen parallellt med sitt jobb som mäklare i Spanien.

Efter Inter–Roma på fredagskvällen jobbar Concha, tillsammans med kommentatorn Jesper Hussfelt, med Lazio–Juventus på lördag kväll.

– Det är fantastiska matcher som jag verkligen ser fram emot, säger Concha.

Utöver italienska Serie A har C More även rättigheterna för utländsk fotboll från spanska La Liga och amerikanska MLS.

