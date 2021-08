OS-anfallarens löfte: ”Ska vara offensivare än någonsin”

Emily Gielnik, 29, återvände till Vittsjö GIK från australiska Brisbane Roar inför den här säsongen. Vittsjö där hon gjorde åtta mål på 16 matcher sist det begav sig, säsongen 2020.

Under torsdagen väntar ett hett Skånederby för Vittsjö då seriesuveränen FC Rosengård kommer på besök. Rosengård som är obesegrade så här långt och toppar tabellen med 35 poäng och en målskillnad på 34:2.

Gielnik ser gärna att det blir just Vittsjö som bryter Rosengårds svit.

– De känner sig förmodligen oslagbara just nu medan vi har haft upp- och nedgångar under säsongen men jag känner definitivt att vi kan vara laget som kan slå dem. Vi befinner oss i en mycket bättre position nu än senast vi möttes, säger hon.

”Ska inte spela på krysset”

Senast lagen möttes var på Malmö IP i slutet av juni. Då förlorade Vittsjö med 3-1 och Gielnik stod för lagets enda mål.

– Jag tycker att vi var rätt bra och hade våra chanser att vinna den matchen. Trots att de är väldigt starka just nu så vi kommer inte att gå in för att endast få en poäng eller spela på krysset, vi kliver in i matchen med målet att vinna den, säger hon inför derbyt som spelas framför hemmapubliken på Vittsjö IP.

– Jag tycker att vi har de bästa fansen i ligan. Man vill aldrig förlora hemma med dem bakom oss, det klart att vi vill inleda den andra halvan av säsongen starkt.

Siktar på topp tre

Vittsjö ligger just nu i mitten av tabellen. Laget huserar på en sjundeplats när det återstår 9 omgångar av damallsvenskan.

Gielnik är tydlig med vart hon ser laget i höst.

– Viktigast för mig är nu att vi kommer till topp tre, det är mitt huvudsakliga mål.

Till tredjeplatsen är det just nu 5 poäng.

– Det kommer att bli en tuff match mot Rosengård men varje match därefter måste vara tre poängare. Vi har inte råd med fler förluster. Det är inte så långt upp, det är bara Rosengård som har ett stort försprång. Vi försöker inte jaga dem men de andra fem lagen som är framför oss kan vi absolut ta, säger hon.

Foto: AVDO BILKANOVIC / BILDBYRÅN

”Måste bli tuffare mot oss själva”

Anfallaren menar att nyckeln till topp tre är offensiv fotboll.

– Vi har alltid varit ett offensivt lag men med det laget som vi har nu kommer vi att vara offensivare än någonsin, säger hon om höstens upplaga av Vittsjö.

Och anfallaren vill se offensiv redan mot Rosengård.

– Det blir viktigt att vi visar vägen även mot ett topplag.

Vittsjös två senaste seriematcher har däremot slutat 0-0, ett reslutat som laget spelat tre gånger i år.

– Det känns inte bra nog och vi har inte råd med att ha 0-0 varje vecka. Därför måste vi bli tuffare mot oss själva och se till att vi gör mål på våra chanser.

Hon berättar att hon själv känner ett stort ansvar för att få lagets offensiv och målskytte att fungera.

– Det är extremt viktigt som anfallare och för mig är det en stor grej personligen.

Hyllar Tony Gustavsson

Precis som flera spelare i FC Rosengård har Gielniks sommar varit fylld av ett OS-äventyr där Australien slutade fyra.

– Det var en stor upplevelse. Vi kände att vi borde minst fått en bronsmedjal och ville faktiskt att Sverige skulle vinna, vi tyckte att de var det bästa laget.

Hon hyllar också Australiens svenske förbundskapten, Tony Gustavsson.

– Han är en fantastisk tränare och vet verkligen vad han pratar om. Han har en lösning för varje lag vi möter och för varje situation. Vi är alltid förberedda och han tar bort stressen och pressen från oss spelare. Han är alltid väl förberedd och en hårt jobbande tränare. Jag har inte ett dåligt ord att säga om honom.

Gustavsson har kontrakt med ”The Matildas” över VM 2023.

– På den korta tiden han har varit här har han gjort det väldigt bra så det går bara att föreställa sig hur framgångsrika vi kan bli när vi får ha honom en längre tid, säger Gielnik

Hur känns kroppen efter OS-spelet?

- För mig var det bra att ha det där mentala avbrottet och komma i väg till en ny miljö och få en ny utmaning.

Hon fortsätter:

– Jag är aldrig nöjd, men jag försöker att inte jämföra med första gången jag var i ligan. OS-uppehållet var bra för mig och gjorde så att jag kunde komma tillbaka fräsch och redo att köra igen.