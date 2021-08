Drömdebut för talangen: ”Kunde inte blivit bättre”

Ett nykomponerat FC Rosengård var tillbaka i damallsvensk action efter ett långt OS-uppehåll. Under nya huvudtränaren Renée Slegers kopplade Malmölaget ett hårt grepp om KIF Örebro redan från start och det dröjde inte länge innan målnollan var bruten.

Matchuret hade nätt och jämt passerat fem minuter när Mimmi Larsson tog emot bollen i straffområdet och dundrade in ett distinkt ledningsmål för Rosengård.

Rosengård toppar den allsvenska tabellen efter en succéartad inledning på årets säsong. De fina resultaten har gett eko ute i Fotbollseuropa, och Rosengård har tappat spelare som Anna Anvegård (Everton), Nathalie Björn (Everton) och Glodis Perla Viggosdottir (Bayern München) under sommarens övergångsfönster.

Utklassning redan i halvtid

Men den där stjärnflykten smittade inte av sig på Malmö IP:s konstgräsmatta. Matchuret visade 4-0 redan när de båda lagen tågade av soldränkta Malmö IP för att ta en kort halvlekspaus.

– Utifrån träningsveckan är jag inte förvånad över att der ser ut som det gör. Men det är klart, vi har spelare som varit på OS och kan vi bygga relationer så här snabbt? Men det såg bra ut i dag, säger Renée Slegers.

Jelena Cankovic tryckte in 2-0 via en elegant frispark och nio minuter senare nickade Sanne Troelsgaard in sitt tredje mål för säsongen. Ria Öling avslutade den första halvlekens målkalas genom att sätta 4-0-bollen i nät.

Örebro hade svårt att hantera Rosengårds presspel och gästerna lyckades knappt komma över mittlinjen. Efter en dryg timme fick hemmapubliken jubla en femte gång när Sanne Troelsgaard kom runt på kanten och hittade Ria Öling i straffområdet, som skickade in 5-0.

Rosengård fortsatte trumma på och luftade nyförvärv så som Loreta Kullashi, Mia Persson och Bianca Schmidt. Serieledarna var nära att utöka sin ledning flera gånger om – först med tio minuter kvar kom nästa fullträff, via den 16-åriga talangen Bea Sprung.

– Mimmi kom på inlägg och bollen studsade på en motspelare och så fick jag bollen och sköt på andra tillslaget med vänstern, säger Bea Sprung.

Hur kändes det att se bollen hitta in i nätet?

– Fantastiskt, det kunde inte blivit en bättre debut i damallsvenskan. Vinst och målskytt.

”Hittar glädje i alla moment”

Segern innebär att Rosengård samlat ihop 35 poäng på 13 omgångar och är fortsatt obesegrade. Örebro å sin sida, parkerar näst sist i den allsvenska tabellen.

– Både resultatmässigt och prestationsmässigt är vi väldigt nöjda. Detta var en skön start på hösten, säger Renée Slegers.

Var där något särskilt i spelet du är extra nöjd med?

– Variationerna som vi hittar i anfallsspelet, när vi kommer till kantgenombrott, löpningarna i boxen och återerövringsspelet.

Hur kul var det att Bea fick bli målskytt?

– Fantastiskt! Hon är en spelare som hittar glädje i alla moment i fotbollen. Det viktigaste för henne är inte att göra mål, men det är kul för henne.

