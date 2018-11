Miljardären ökar stödet till Rosengård: ”Extra bidrag”

Entreprenören Dan Olofsson väljer att trappa upp sponsringen när FC Rosengård upplever en nattsvart höst.

– I motgångens tider ska man stå upp och stötta en verksamhet. I medgångens tider stöttar många andra, säger megasponsorn.

Hur mycket pengar handlar det om?

– Jag vill inte nämna några summor. I grunden är sponsring något där många ställer upp. Om många ställer upp blir det bra, säger Olofsson.

– Det är väldigt många som sponsrar FC Rosengård. Vi är en av dem. Och vi är störst. Men jag vill inte säga några belopp.

LÄS MER: Kritiken mot Rosengård: "Vissa tror dom kan allt"

Trots sportsligt fiasko – tredje raka guldmissen och nästa säsongen utanför Champions League-cirkusen – ser Olofsson nya möjligheter för FC Rosengård.

– Det är tjusningen med idrott. Bollen är rund. Man vet aldrig vad som ska hända. Den här gången avgjordes säsongen i sista matchen.

– Det var inte roligt för laget. Men då ska man ta nya tag och satsa på nästa säsong, säger han.

Dan Olofssons son Johan Glennmo sitter i FC Rosengårds styrelse och följer den ekonomiska utvecklingen på nära håll.

– Vi stöttar Rosengård av två skäl, säger Olofsson.

– För det första. Det är monumentalt orättvist hur pengarna fördelas, därför stöttar vi gärna de som är underdog.

– Det andra är att Rosengård bedriver ett väldigt fint socialt projekt som heter Boost. Det är viktigt att klubben lever, för annars finns inte Boost.

Fick del av Zlatan-pengarna

När Malmö FF befann sig i ekonomiskt krisläge efter allsvenska degraderingen 1999 var Olofsson en av flera finansmän som gick in med kapital för att rädda klubben.

– Det handlade om 12,5 miljoner. Vi fick tillbaka pengarna plus tre miljoner, som det stod i avtalet, när Zlatan såldes för 83 miljoner, minns Olofsson.

Nu har han släppt sponsringen av Malmö FF.

IT-miljardären förklarar:

– I dag bedriver de flesta företag mångfald. Man vill ha in mycket tjejer och killar. Att då sponsra en klubb som enbart satsar på herrfotboll blir fel gentemot den interna strategin.

– Damfotbollen gick med förlust när de var i Malmö FF. Därför upplevde MFF att man tjänade pengar när man kickade ut damerna. Men långsiktigt tror jag att man förlorar pengar om man inte har med sig tjejerna.

LÄS MER: Rosengård bjöd sponsorer på exklusiv "Zlatan-resa"

Dan Olofsson betonar orättvisorna inom fotbollen.

– Se på Champions League. Damerna får 0,2 procent av vad herrarna får. Men det kostar mer för laget att resa runt i Europa. Därför går man minus medan MFF tjänar 200 miljoner på Champions League. Där har du perspektivet.

– Därför startade vi segerpotten som går till det vinnande laget i damallsvenskan. Nu fick Piteå pengarna.

Passning till Uefa och Fifa

Entreprenören menar att de som har kapital måste se damfotbollen som en långsiktig investering.

– Man kan inte bara vänta på att publiken ska komma. Då blir det hönan och ägget, säger Dan Olofsson.

Han avslutar:

– Svenska fotbollförbundet, Uefa, Fifa, you name it – de måste gå före och investera i den här verksamheten. Vad jag förstått är tjejfotboll världens snabbast växande sport.

– Det är precis som i ett företag. Man måste investera i verksamheten.