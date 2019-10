ELFTE GULDET

Det firas på Malmö IP söndagen den 20 oktober 2019.

FC Rosengård vinner sitt första SM-guld på fyra år Men det är samtidigt det sjätte under 2010-talet och klubbens elfte totalt. Guldet i sig är en maktdemonstration av en förening som spände musklerna under sommarens transferfönster och värvade in landslagsklass som exempelvis Anna Anvegård. Det är en maktdemonstration där FC Rosengård under året tagit steg efter steg bort från sina konkurrenter under året.

– Vi var bra i fjol också, när vi tappade guldet i sista omgången, men hade då för djupa prestationsdalar. I år har vi förlorat en enda match, säger sportchefen Therese Sjögran och förklarar varför.

– Truppen är bredare i år och Jonas (Eidevall, tränaren) har haft ett år till på sig att jobba med spelarna och sätta sin idé.

Sett över säsongen 2019 har FC Rosengård varit bäst på i princip allt. Målskytte, bollinnehav, defensiv.

Det är ett välförtjänt firande, det där euforiska på Malmö IP.

SKILSMÄSSAN

Kent Widding Persson presenterar det nya namnet för Malmös bästa damfotbollslag. Foto: JOACHIM WALL

Efter många år av ekonomiska problem började de ledande i Malmö FF:s damsektion få nog. Säsongen 2007 stod inför dörren, hela föreningen hade just presenterat ett årsbokslut där man gått med 36,3 miljoner i vinst och det egna kapitalet uppgick till det största någonsin: 100,9 miljoner kronor.

I damsektionen upplevde man sig förbisedda och kände att man jobbade i allt hårdare intern motvind.

Den 11 april, strax innan allsvenskan skulle börja, ombildades Malmö FF:s damverksamhet i en alldeles egen förening som fick namnet LdB FC Malmö. Namnet kom från en storsponsor och garanterade 24 miljoner kronor över de kommande åtta åren.

Ännu i dag jobbar många personer kvar i FC Rosengård som har ett långt förflutet i Malmö FF.

Sportchefen Therese Sjögran – Sveriges mesta landslagsspelare alla kategorier – slog igenom där, klubbens vice ordförande Karolina Westberg blev landslagsstjärna via MFF och klubbens ungdomsansvariga, Lena Videkull, vann den damallsvenska skytteligan fyra gånger om som MFF-spelare.

Det var en smärtsam skilsmässa med Malmö FF som på många sätt sitter i än i dag.

STORHETSÅREN

SM-guld firas, för sista gången under namnet LdB FC Malmö. Foto: ANNA-LENA BERGQVIST / BILDBYRÅN

Några år in på 2010-talet stod damfotbollsvärlden vid ett vägskäl.

Samtidigt var FC Rosengård bland de bättre klubbarna i Europa på att väcka engagemang i det lokala näringslivet och med utländska storspelare som Marta, Ramona Bachmann, Manon Melis och Anja Mittag samt svenska landslagsspelare som Therese Sjögran, Amanda Ilestedt och Emma Berglund siktade klubben mot att bli bäst i Europa.

Det slutade med tre raka SM-guld mellan 2013 och 2015.

Internationellt kulminerade storhetstiden med två raka kvartsfinalplatser i Champions League efter att Rosengård båda åren åkt ut med minimal marginal.

2015 blev det sammanlagt 4–4 mot Wolfsburg efter 3–3 i Malmö och sorti på grund av bortamålsregeln. 2016 blev det sammanlagt 1–1 efter andra matchens förlängning mot Frankfurt som sedan vann på straffar.

Den senare förlusten kan så här i efterhand ses som slutet på en storhetstid där FC Rosengård sedan skulle komma att missa SM-guldet tre år i rad.

HOTET FRÅN EUROPA

Världsstjärnan Marta firar FC Rosengårds tionde SM-guld. Foto: TOMAS LEPRINCE

Efter att FC Rosengård 2015 vann sin tionde titel genom tiderna – först som Malmö FF, sedan som LdB FC Malmö och nu som FC Rosengård – har ett tämligen nytt hot mot klubben snabbt vuxit.

I takt med att intresset för damfotboll vuxit runtom i världen så har allt fler klubbar som traditionellt sett är stora på herrsidan startat damlag och börjat lägga allt mer resurser där.

I perspektivet hur många miljarder klubbar som PSG, Barcelona, Manchester City och Bayern München omsätter så krävdes inte många procent för att snabbt passera FC Rosengårds lönebudget.

Med det har klubbens möjligheter att mäta sig i Europa försvårats avsevärt.

I kvartsfinalspelet i Womens Champions League våren 2019 var sju av lagen Ajax, Lyon, Wolfsburg, Atletico Madrid, Chelsea, Fiorentina och PSG. Klubbar som också har stora och framgångsrika herrlag på högsta nivå. Det åttonde laget var svenska Linköpings FC.

Frågan är vad som krävs för att svenska lag ska kunna fortsätta att hävda sig mot sådana klubbar.

SLÄKTFEJDEN

Malmö FF och LB07 presenterar planerna på en fusion mellan klubbarna. Något som skulle ge MFF ett damallsvenskt lag. Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den 13 september 2019 offentliggjorde Malmö FF att man vill fusionera sin klubb med FC Rosengårds allsvenska lokalkonkurrent LB07.

Ett förslag som av väckt starka reaktion från en stor del av MFF:s supportrar och medlemmar. Dels för att många MFF:are helst ser att klubben startar en damverksamhet från botten av seriesystemet och låter den växa uppåt och dels för att redan finns en damallsvensk klubb som ursprungligen är Malmö FF.

Om en fusion blir av, hur kan FC Rosengård på sikt hävda sig mot mäktiga Malmö FF?

– Jag har egentligen ingen kommentar till deras planer, säger FC Rosengårds vice ordförande Karolina Westberg, som själv slog igenom och blev landslagsstjärna i MFF.

– Visst är jag gammal MFF och har de känslorna i mig, men vi har byggt något eget och väldigt bra i FC Rosengård.

I månadsskiftet november/december ska Malmö FF:s och LB07:s medlemmar rösta om en eventuell fusion.

Ett möte som inte bara handlar om de klubbarnas framtid, utan även kan komma att påverka FC Rosengård i allra högsta grad.

FRAMTIDEN

Rosengårds supertalang Hanna Bennison. Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN

Ur ett svensk perspektiv och med de förutsättningar som finns i dag så ser FC Rosengårds framtid ljus ut.

Ungdomsverksamheten spirar på flicksidan och klubbens intäkter är nästan tre gånger så stora som närmaste allsvensk konkurrents.

Trots det eventuella hotet från Malmö FF ser vice ordföranden Karolina Westberg positivt på framtiden.

– Vår klubb har en väldigt intressant profil. Vi har mottot: ”Tro på din dröm” och det handlar inte bara om elitfotboll. Vi driver flera framgångsrika projekt som visar vilken typ av klubb vi är och vill vara, säger Westberg.

Bland dem finns arbetsmarknadsprojektet Boost by Rosengård och ett samhällsprojekt i Sydafrika som heter Football for life.

Att det FC Rosengård för uppskattas återspeglas i att klubben har många och långvariga sponsorer.

– Jobbar man med oss så har man väldigt tydliga värderingar. Man sponsrar oss för att man tror på det vi gör och vill vara med och göra det ännu bättre, säger Karolina Westberg.

Att FC Rosengård har en framtid råder det ingen tvekan om.

I alla fall på kortare sikt.

Hur läget är om fem till tio år är betydligt svårare att säga.

– Jag vet faktiskt inte, säger klubbens sportchef Therese Sjögran och fortsätter.

– Damfotbollen utvecklas fort nu och inte bara i Sverige. Det går inte att säga exakt hur det blir. Det ska bli väldigt spännande att se var det tar vägen. Och vi kommer att vara med och kämpa.

