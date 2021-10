”Konstigt om vi kunnat gå igenom serien obesegrade”

Efter sommaruppehållet var den stora frågan hur FC Rosengård skulle få ihop laget när flera startspelare lämnade och en drös spelare värvades in.

Svaret var till en början att det inte gjorde någon skillnad.

Men de senaste matcherna har varit tyngre.

Laget har totalt släppt in sex mål under säsongen, fyra av dem under de tre senaste matcherna. De spelade oavgjort mot Kristianstad DFF för två omgångar sedan och i förra matchen kom den första förlusten.

Men huvudtränare Renée Slegers vill inte säga att laget är inne i en svacka.

– Vi vet att Kristianstad hemma är en väldigt svår match. Där tappade vi vinsten med ett inkast, får också Jelena (Cankovic) skadad och vi hade inte Mimmi (Larsson) med oss. Mot Häcken är det en toppmatch mellan nummer ett och nummer två och det är små marginaler. Så nej, vi har ingen svacka, säger hon och fortsätter:

– Men det är klart, när man är van vid att vinna så är det här något annat för oss och för spelarna. Men vi har tagit oss förbi det.

Vad är viktigt för dig som tränare för att ni ska vända trenden?

– Att vi är lugna och att vi fortsätter göra samma grejer. Vi har ett stort förtroende för att vi ska lyckas och är trygga i det. Så det har vi försökt visa för spelarna, säger Slegers.

”Betyder att det inte är en bra liga”

FC Rosengårds serieledning var uppe på åtta poäng under sommaren. Efter förlusten mot BK Häcken är den tre poäng och laget från Hisingen är på jakt.

– Det hade varit konstigt om vi hade kunnat gå igenom en serie helt obesegrade. Då betyder det att det inte är en bra liga. Det är många tuffa matcher, nu förlorade vi mot Häcken men är fortfarande uppe i toppen. Det är fyra matcher kvar och vi har allt i egna händer.

I lördagens match ställs de mot Linköpings FC. Där finns ett välkänt ansikte för Rosengård. Nämligen Malin Levenstad. Hon spenderade större delen av sin karriär i Malmöklubben och blev tränare där innan hon lämnade.

Nu är Levenstad assisterande tränare i Linköping.

– Vi har pratat om att de säkert har bättre koll på oss än vad andra har. Men det påverkar inte oss. Vi ska försöka, precis som mot alla motstånd, att hitta ett sätt att slå dem på rent taktiskt. De kan individerna i vårt lag, men de kommer inte veta hur vi kommer spela, säger Renée Slegers.

FC Rosengård - Linköpings FC börjar 14.00.

