Drömnicken – avgjorde stormötet på tilläggstid

I fjol tappade FC Rosengård guldet till det Göteborg som inför årets säsong gått in i BK Häcken.

Nu började revanschjakten med ett tufft bortamöte mot Linköping.

Det två storklubbarna stod för en tillknäppt och jämn premiär där taktisk skicklighet övertrumfade den tekniska delen.

Gästerna från Malmö var aningen bättre och piggare vilket också statistiken om 4–14 i avslut visar. Dock var många av de avsluten långt ifrån farliga – från båda håll.

När matchuret tickade upp i till full tid stod det 0–0 på tavlan och egentligen 1–2 i målchanser.

Efter en riktigt tillknäppt första halvlek träffade Olivia Schough stolpen för FC Rosengård i 54:e minuten och fyra minuter senare var det hemmalagets Frida Leonhardsen Maanums tur att träffa virket.

Första segern på fyra år för Rosengård

Utöver stolpträffen hade Olivia Schough ett farligt avslut i burgavelns utsida men premiärmatchen på Linköping arena såg ut att sluta mållös.

Men när FC Rosengård med halvminuten kvar av de två tilläggsminuterna fick frispark så var Olivia Schough än en gång inblandad.

En fin frispark in i offensivt straffområde från Schough for mot bortre stolpen där tyska nyförvärvet Stefanie Sanders mötte med pannan och styrde in matchens enda mål.

Segermålet lovar gott för FC Rosengård inför den kommande säsongen.

De tre senaste åren har Malmölaget nämligen lämnat Linköping segerlösa i allsvenskan.