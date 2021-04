Förra säsongen utsågs Olivia Schough till hela seriens viktigaste spelare när hon såg till att hålla Djurgården kvar i damallsvenskan. Efter bytet till FC Rosengård gjorde 30-åringen på lördagseftermiddagen sin första seriematch på för klubben hemma på Malmö IP.

Det slutade med succé.

Redan i den 14:e minuten bröt Schough in från vänsterkanten och satte 1-0 med högerfoten i den bortre burgaveln. En kvart senare rullade Jelena Cankovic in 2-0 på straff efter att själv ha fällts av Hammarbys lagkapten Alice Carlsson. Olivia Schough gjorde 3-0 i början av den andra halvleken när hon på nytt bröt in från vänster och avslutade i bortre gaveln.

Hanna Folkesson nickade in en reducering på hörna i den 73:e minuten men Rosengård vann med 3-1 och kliver därmed upp på första plats i tabellen efter sina två inledande segrar.