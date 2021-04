Blir matchhjälte – mot förra laget

Skador har ställt till det för Vittsjö inför söndagens premiär. Tidigare i veckan meddelade dessutom unga talangen Ebba Wieder att hon tar en paus från fotbollen på obestämd tid på grund av psykisk ohälsa. Ett tungt avbräck för Vittsjö.

Precis som förra året startar Skånelaget alltså säsongen med en tunn trupp.

Men laget som tog emot Piteå under söndagen var hungriga och inledde piggast. Piteå visade upp effektivitet när Ellen Löfqvist tog ledningen för bortalaget. Kort därefter svarade Vittsjö. Ebba Hed kunde med sin fina frisparksfot slå in bollen till Emily Gielnik som petade in kvitteringen.

Med drygt tio minuter kvar visade Fernanda Da Silva sitt tidigare lag ingen nåd. 27-åringen placerade enkelt in 2-1 från straffområdet och säkrade Vittsjös första seger för säsongen.