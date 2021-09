”Vi spelar bättre fotboll än vi gjorde de tidigare åren”

Malmö FF chockade Fotbollssverige när de tog sig till Champions League 2014. En bedrift ingen annan svensk klubb mäktat med på 14 år.

Året efter tog de sig återigen dit och nu sex år senare har de gjort det igen. Oscar Lewicki, Jo Inge Berget och Franz Brorsson var med på resan redan 2015. Det var Erdal Rakip också – och han var även med 2014. Från lagen som spelade då är Rakip den enda spelare som kommer vara med i år.

– Ska jag vara helt ärlig så när jag var yngre så tänkte jag inte så mycket på det. Alltså jag spelade bara fotboll för att ha kul. Jag tänkte aldrig att ”åh jag kommer spela Champions League”. Sedan så har jag fått göra det tre gånger, ganska kul. Det är en skön upplevelse, säger han till Kvällsposten.

Går in med annat tankesätt

Rakip var bara 18 år när han tog sina första löpningar i en Champions League-match. I öppningsmatchen borta mot Juventus 2014 blev han inbytt och spelare nio minuter.

– När vi var inne då så tänkte jag inte så mycket, det var mer ”oh skit vi är inne i Champions League, så fett. Mina kompisar kommer sitta och kolla på tv”, säger han.

Det året blev det också ett kort inhopp mot Olympiakos hemma och mot Juventus borta.

Året efter blev det desto mer speltid. Han startade mot Shakhtar Donetsk hemma och mot Real Madrid borta. Utöver det blev det tre inhopp i gruppspelet. Med den erfarenheten i bagaget är det inte lika mycket wow i tankarna inför höstens gruppspel.

– Jag tänker inte på samma sätt. Just nu känns det som att vi kommer gå ut för att vinna och att vi kan utmana. Kanske att jag är mer lugn till matcherna som kommer nu för att jag redan upplevt det innan.

När Malmö FF tog sig till Champions League för sex och sju år sedan fanns spelare som Markus Rosenberg, Emil Forsberg och Robin Olsen i laget.

Stora skillnaden från tidigare

I år heter stjärnorna Anders Christiansen, Antonio Colak och Veljko Birmancevic.

Rakip har spelat med dem alla och tycker att spelsättet är den stora skillnaden mellan de olika upplagorna.

– Jag tycker att vi spelar mycket bättre fotboll än vad vi gjorde de tidigare åren. Jag tycker vi har en idé. De andra åren när vi gick in var det mer en laginsats, vi krigade oss in. Nu tycker jag vi spelar mycket bra fotboll och vi kom in på det sättet, med idén vi har, vi styr spelet ofta och vi trycker på.

Sedan 2015 har mycket hänt eller framför allt vuxit i klubben. Organisationen är större, plånboken tjockare och Rakip han har också vuxit.

– Det känns som jag utvecklas hela tiden och man försöker förbättra sig, som spelare och som människa. Sedan är det som livet, det går upp och ner hela tiden i fotboll, säger han om sin egen utveckling och fortsätter:

– Det känns som man blir mer som en ledare på plan för varje år som går. Man vill ta mer ansvar och ta för sig på planen mer.

”Ska inte komma dit som turister”

I Malmös grupp är Juventus och Chelsea favoriter till att ta sig vidare till slutspelet. Där bakom är Zenit det lag MFF ska sno tredjeplatsen från.

Trots en tuff grupp så utstrålar spelarna i Malmö FF ett lugn och känslan av att allt är möjligt finns kvar sedan kvalspelet. Och det märks hos Rakip.

Han tror laget har större chanser än för sex år sedan.

– Vi försökte så klart ta poäng innan också, men det känns som om att vi spelar mer som ett internationellt lag just nu.

– Vi ska inte komma dit som turister. Vi ska gå dit och göra vårt. Sen får vi se hur långt det räcker, säger han.

