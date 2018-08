Tv-tittarna riskerar att missa MFF:s ödeskval

Malmö FF besegrade rumänska Cluj i Champions Leagues andra kvalomgång.

Då sändes matcherna i Viaplay.

Så även när MFF mötte Vidi på hemmaplan i tisdags i den tredje kvalomgången.

När de regerande svenska mästarna nu ska åka till Budapest för avgörandet i dubbelmötet med de ungerska mästarna riskerar tv-tittarna att missa matchen.

– Om jag hade starka indikationer förra gången (bortamatchen mot Cluj) så betydde det att jag var 99,9 procent säker. Det är jag inte den här gången, och det är därför jag använder uttrycket "förhoppningar", säger Peter Åhlander.

500 MFF-biljetter

Malmö FF har fått 500 biljetter till matchen och vid lunchtid på torsdagen var de fortfarande inte slutsålda.

Efter 1-1 på hemmaplan mot Vidi är MFF tvunget att göra minst ett mål för att ta sig vidare till Champions Leagues playoff. Där väntar i så fall antingen skotska Celtic eller grekiska AEK Aten.

Skulle MFF däremot förlora mot Vidi går laget in i Europa Leagues playoff där de möter antingen danska Midtjylland eller The New Saints från Wales.

LÄS MER: Här är Malmö FF:s väg till Champions League 2018.