Målvaktshjälten: ”Jag fattade ingenting”

Johan Dahlin har varit etta mellan Malmö FF-stolparna sedan han återvände från sin skada tidigare i somras. Därför var det nog ingen som höjde på ögonbrynen när målvaktsstjärnan även tog plats på mållinjen under det avgörande CL-mötet mot Ludogorets.

Men redan efter 42 minuter var matchen över för Johan Dahlin. Först blev han sittande i straffområdet efter en hörna – en stund senare tvingades han lämna matchen helt.

Ismael Diawara byttes in och gjorde därmed sin första MFF-match sedan han flyttade till klubben för drygt två veckor sedan.

– Jag hörde bara Melker som sa ”Dahlin haltar, har du på dig allting”, säger Ismael Diawara, när han träffar Kvällspostens reporter utanför spelarhotellet dagen efter CL-bragden.

– Jag fattade ingenting för jag hade missat det helt. Efter det gick allting fort, som tur är. Men så klart hinner man bli rätt nervös.

Hur kändes det när du väl kom in?

– Jag försökte bara att inte tänka så mycket. Det är klart, det kändes lite overkligt. Men samtidigt, grabbarna hjälpte mig mycket. Jonnie Fedel (målvaktstränare) och alla tränare kom fram och sa ”ta det lugnt, spela ditt spel, du är bra.” Det var lugnt.

”Kan hända att jag fick information”

Du gör en riktigt bra räddning, hur viktigt var det att få den även om det blev avvinkat?

– Jag tror helt klart det fick en att dra bak axlarna lite och slappna av. Skönt att få göra den rivstarten ändå, fast det var offside.

Tisdagskvällens CL-avgörande slutade med en 2-1-vinst för bulgariska Ludogorets. Men eftersom MFF vann hemmamötet med 2-0 räckte uddamålsförlust för att skåningarna skulle ta sig vidare till höstens gruppspel.

Ismael Diawara själv fick släppa en boll förbi sig, när den tidigare Köpenhamnsanfallaren Pieros Sotiriou tryckte en straff i mål med dryga halvtimmen kvar på matchen.

På straffen såg det ut som någon spelare kom springande från avbytarbänken. Fick du förhands om straffskytten?

– Det kan hända att jag fick lite information, säger en kryptisk Diawara.

– Men ja, han väntade ut mig väldigt länge och jag fick ingen sats i frånskjutet. Jag skulle säga att det var en bra straffläggare.

”Bara att fortsätta jobba hårt”

Ismael Diawara har gjort något av en kometkarriär den sista tiden. Så sent som under sommaren lämnade han den allsvenska nykomlingen Degerfors och skrev på för Malmö FF. Där och då hade Diawara gjort totalt 13 allsvenska matcher under sin förhållandevis korta karriär.

– Det är stora saker, alltihop. Det är bara att fortsätta jobba hårt och fortsätta utvecklas. Det är bara det som gäller.

– Det är klart det var det bästa möjliga att gå till en så pass stor klubb som Malmö. Sedan vet vi att Europa är en självklarhet för klubben och för oss. Väl här vet man att man är i ett Europalag, säger Ismael Diawara.

TV: SE FLER NYHETER