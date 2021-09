”Kan inte bara lägga ner mot ett lag som Juve…”

I samband med tisdagskvällens stormöte mot Juventus fortsatte Malmö FF på den inslagna formationsvägen.

Jon Dahl Tomasson formerade en trebacklinje med trion Anel Ahmedhodzic, Lasse Nielsen och Franz Brorsson som de tre defensiva klipporna.

Och visst, det började faktiskt bra.

MFF höll nollan i lite drygt 23 minuter och periodvis var det nästan skåningarna som var närmast ett ledningsmål.

Men Juventus fick islossning och innan den första pausen visade matchuret att ställningen var 3-0.

– Jag tycker att vi gör det väldigt bra i 30 till 35 minuter, tills de gör 1-0. Sedan känns det som att vi tappar huvudet lite och vi är inte lika koncentrerade som vi borde vara.

– Om man inte är fullt koncentrerad mot ett lag som ”Juve” släpper man in mål, konstaterar mittbacksstjärnan Anel Ahmedhodzic.

”Vi kan inte bara lägga ner”

Under tv-sändningen i C More riktade fotbollsexperten Olof Mellberg kritik mot MFF:s försvarsspel. Den tidigare landslagsbacken undrade rentav om MFF överhuvudtaget hade scoutat Juventus på förhand.

– Jag tror de flesta har sett dem på tv, hur de spelar och sådant. Vår tränare och ledning har gjort en väldigt bra analys av dem och vi hade en rätt klar idé. Det var bara det här med att fokusera under den perioden efter att vi släppte in ett mål.

– Vi kan inte bara lägga ner. Speciellt inte mot ett lag som Juve, säger Anel Ahmedhodzic.

Sedan genombrottet förra året har Anel Ahmedhodzic funnits med ute på planen i samband med 68 tävlingsmatcher med Malmö FF. Redan 2020 gjorde han Europadebut närt MFF ställdes mot Bundesligaklubben Wolfsburg i Europa League-slutspelet.

Tisdagens stormöte var däremot Anels allra första i Champions League-gruppspelet.

– Jag tycker att i andra halvlek fungerade det bättre än under den sista kvarten (av första halvlek). Det var just den period då vi gav dem chanser och bortsett från det tycker jag att vi stod rätt så bra som lag och vår press fungerade delvis, säger han.

– Det var faktiskt en bra prestation. Bortsett de 15 minuter när vi släppte in mål.

Hur annorlunda är det som försvarare att spela mot Dybala och Morata, jämfört med när du spelar i allsvenskan mot Hammarby, Göteborg eller Degerfors?

– Som vi såg måste man vara koncentrerad hela tiden. Om man släpper fokus på en spelare som Morata, som alltid ligger på gränsen att vara offside, så riskerar man att ge honom friläge, fast man tror det är offside. Det är en farlig spelare, och det är många sådana spelare i Europa.

Bytte tröja med Kulusevski

Under matchens sista tio minuter ställdes Anel Ahmedhodzic mot ett bekant ansikte – den svenska landslagsstjärnan Dejan Kulusevski.

Redan inför tisdagskvällens stormöte berättade Anel att han planerade att byta tröja med Kulusevski.

Så, hur blev det med den saken egentligen?

– Nej, vi snackade lite, det var länge sedan vi hade träffats. Ja, vi bytte tröja. Det var kul att se honom igen, säger Anel Ahmedhodzic.

Champions League-äventyret fortsätter för MFF den 29 september med bortamöte mot Zenit, som även de förlorade i tisdags.

Innan dess väntar allsvenska toppmatcher mot såväl Djurgården (hemma) som Elfsborg (borta).

