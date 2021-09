Juventus kris: ”Det här är inte ett lag”

Det är faktiskt inte så längesedan Malmö FF ställdes mot Juventus. I Champions Leaguegruppspelet 2014/15 föll skåningarna två gånger om mot Turinlaget, båda gångerna med 0-2.

Att MFF inte fick hål på Juventus var inte särskilt överraskande. Den säsongen släppte de endast in 24 ligamål och de har länge varit kända för sitt försvarsspel. Mittbackarna Leonardo Bonucci och Giorgio Chiellini har i många år varit givna i Juventus och var i somras båda nyckelspelare när Italien vann EM-guld.

Därför är det lätt att tro att Juventus försvar fortsatt är väldigt solitt, men här kommer ljuv läsning för Malmö FF-ögon. Juventus försvar de senaste två säsongerna är deras sämsta på många år.

Juventus defensiva facit i ligaspelet 2010/2011: 47 insläppta mål, 7:a i tabellen 2011/12: 20 insläppta mål, 1:a i tabellen 2012/13: 24 insläppta mål, 1:a i tabellen 2013/14: 23 insläppta mål, 1:a i tabellen 2014/15: 24 insläppta mål, 1:a i tabellen 2015/16: 20 insläppta mål, 1:a i tabellen 2016/17: 27 insläppta mål, 1:a i tabellen 2017/18: 24 insläppta mål, 1:a i tabellen 2018/19: 30 insläppta mål, 1:a i tabellen 2019/20: 43 insläppta mål, 1:a i tabellen 2020/21: 38 insläppta mål, 4:a i tabellen. Visa mer

2011 slutade Juventus sjua i tabellen med hela 47 insläppta mål. Tränaren Luigi Delneri fick sparken efter det här fiaskot – och ersattes av Antonio Conte.

Conte stramade åt försvaret rejält och inledde Juventus otroliga svit med nio raka seriesegrar. Max Allegri, som ledde laget mellan 2014 och 2019, la även han stort fokus på försvarsspelet. Men under Maurizio Sarris (2019/20) och Andrea Pirlos (2020/21) ledning har Juventus försvar haft problem. Under Sarri blev det 43 insläppta mål och under Pirlo 38 insläppta, deras sämsta defensiva säsonger sedan Delneri ledde laget.

Kan utföra krisdrag mot Malmö FF

Problem som återvändande Max Allegri har fått ärva.

Laget har inlett Serie A på ett fiaskoartat sätt. 2-2 mot Udinese, 0-1 mot Empoli och 1-2 mot Napoli.

”Juventus är inte samma lag som igår”, skrev försvararen Leonardo Bonucci på Twitter efter förlusten mot Empoli. Dessutom skriver Football Italia att veteranen Giorgio Chiellini i ett samtal med Allegri efter matchen sa att ”Det här är inte ett lag”.

Så nu vankas det krisdrag.

Under de två inledande ligamatcherna startade Leonardo Bonucci och det nederländska stjärnskottet Matthijs de Ligt i mittlåset (Chiellini på bänken) med två ytterbackar jämte sig i en klassisk fyrbackslinje. I förlustmatchen mot Napoli fick Chiellini chansen i stället för de Ligt, även denna gång med fyra man i försvaret.

Det kan nu komma att ändras till matchen mot Malmö FF, skriver bland andra Gazzetta dello Sport.

Enligt tidningen kan Allegri ändra sin formation till 3-4-2-1 för att på så sätt få in Chiellini i laget och öka sin defensiva stabilitet.

Uppställningen skulle också ge Federico Chiesa mer kreativ frihet och även vara en väg in i startelvan för Dejan Kulusevski. Hur det än blir så kommer Malmö ställas mot ett Juventus i mer gungning än vad de varit på länge.