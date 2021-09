En poäng på tre matcher. Det är Juventus facit så här långt i Serie A. En säsongsinledning som har varit allt annat än bra.

– Det är klart att det finns ett problem. Vi har egenskaperna för att ha en bra säsong, men om vi inte lägger allt på planen riskerar vi att uppleva situationer som de tre första matcherna, säger Leonardo Bonucci på måndagens presskonferens.

Utifrån är pressen stor på laget – vilket kanske inte är så konstigt när du tillhör en av Europas största klubbar.

– Spelar man i ett lag som Juventus så blir det höga förväntningar och den pressen måste man tåla som spelare.

Bonucci var tillsammans med Giorgio Chiellini och Chiesa en del av det italienska laget som vann EM-guld under sommaren. Under mästerskapet släppte de knappt in ett mål och hyllades stort för defensiven.

Men i klubblaget har det gått desto tyngre.

– Spelarna, om man jämför med landslaget, har kanske inte samma kyla och stressar lite för mycket. Man ska gå ut på planen och ha kul, säger Bonucci.

”Det måste föras ner till de yngre spelarna”

Han ser vissa saker som är viktiga för laget för att hitta tillbaka i spelet.

– Det handlar om att gå ut på planen som en grupp. Känna en stolthet över att bära lagets historia och tröjan. Det måste även föras ner till de yngre spelarna i laget och få dem med i den känslan. Vi behöver gå ut som en grupp och prestera på högsta nivå, säger han och fortsätter:

– Det handlar mycket om den mentala inställningen, den psykologiska aspekten. Att vi jobbar stenhårt och i grupp, för att få fram den där mentala inställningen att vi vill framåt. Morgondagen kan vara en bra start för en positiv förändring.

I laget finns Dejan Kulusevski som gett laget tips.

– Vi har pratat med Dejan och kollat på hur de svenska lagen spelar överlag. Men även hur vi ska gå framåt i matchen. Vi väntar oss ett varmt klimat och går ut för att vinna, säger Bonucci.

