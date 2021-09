”Inträffat tio gånger – man undrar ju...”

Juventus kom till Eleda Stadion som storfavoriter men det var faktiskt Malmö FF som hade den bästa målchansen i inledningen av Champions League-premiären.

Med ett inlägg från höger hittade Jo Inge Berget fram till Sören Rieks som klippte till på volley. Rieks – som varit framgångsrik med just volleyskott tidigare under säsongen – lyckades dock inte styra skottet under ribban.

I stället var det Juventus som tog ledningen i den 23:e minuten.

Mardrömsminuter för Malmö

Bortalaget fyllde på med spelare i straffområdet och ett inspel från högerkanten letade sig fram till Alex Sandro som kunde nicka in 0-1.

Några minuter senare var Sandro nära att placera in matchens andra mål men målet skulle i stället komma på en straff i den 45:e minuten när Lasse Nielsen drog i Álvaro Moratas arm.

Paulo Dybala placerade bollen mitt i målet samtidigt som Ismael Diawara kastade sig åt höger.

En olycka kommer sällan ensam och Malmö hann släppa in ytterligare ett mål innan paus. Bollen studsade rätt för Álvaro Morata i straffområdet och han lyfte in 3-0 till Juventus.

Mellberg: ”Svag försvarsinsats”

Experten Kim Källström var inte nöjd med Malmös kollaps i slutet av första halvlek.

– De två sista målen är otroligt onödiga att åka på. Man tappar konceptet helt, säger Källström i C More.

Hans kollega Olof Mellberg var också hård i sin kritik.

– Det är en väldigt svag försvarsinsats överlag av Malmö i den här halvleken, från ett taktiskt perspektiv. Man undrar ju om de överhuvudtaget har scoutat motståndet inför den här matchen. Precis det jag pratade om före matchen inträffade och det inträffar inte en, två eller tre gånger. Det är uppåt tio gånger, framför allt på högerkanten, säger Mellberg.

I den andra halvleken lyckades Malmö försvara sig bättre och efter 45 händelsefattiga minuter skrevs slutresultatet till 0-3.

– Juventus var ett nummer för stort i dag och det ska de vara, säger Kim Källström efter matchen.

Dejan Kulusevski fick hoppa in för Juventus i den 83:e minuten.

ANNONS: Streama Malmö FF i UEFA Champions League – bara på Telia och C More.