Malmö FF var det bättre laget när man på Stadion förra tisdagen också tog ledningen genom Anders Christiansen efter ett drömanfall.

De ungerska mästarna FC Vidi kvitterade dock efter slarv i MFF-försvaret och efter 1–1 i hemmamötet måste Malmö FF nu göra mål på Pancho Stadion på tisdagskvällen där det är avspark för returmötet 20.00.

Malmö var decimerat inför mötet i Malmö då skyttekungen Carlos Strandberg drogs med en lårskada och redan efter en halvtimme tvingades mittbacksstjärnan Rasmus Bengtsson kliva av med knäproblem.

I paus byttes den offensive mittfältaren Arnor Traustason ut med huvudvärk, vilket även hände i hemmamötet med Cluj.

Ett träningspass sedan i tisdags

Som om det inte vore nog med det eländet stukade Behrang Safari foten i fredagens allsvenska match mot Dalkurd, MFF-seger med 1–0.

Carlos Strandberg har gjort ett enda träningspass sedan han skadades mot Cluj. Det gjorde anfallaren så sent som på söndagen.

Men nu kan Kvällsposten lämna riktigt positiva besked kring läget i MFF-truppen.

Samtliga fyra skadade spelare är med på resan till Ungern och det chartrade plan med avgångstid från Sturup 11.00 på måndagen.

Enligt vad Kvällsposten erfar från källor med god insyn i Malmö FF finns det gott hopp om speltid för samtliga de fyra spelare som dragits med skadeproblem inför returmötet.

Malmö FF:s kommunikationschef Peter Åhlander bekräftar för Kvällsposten att samtliga de fyra tidigare skadade spelarna är med på resan till Budapest.

– Ja, de uppgifterna stämmer, säger Åhlander.

FÅ BÄST KOLL: Följ Malmö FF – direkt i Messenger

Kan få möta Celtic eller AEK Athen

Efter att Behrang Safari skadats mot Dalkurd förklarade Uwe Rösler med ett leende:

– Jag sa till honom (Safari) att det inte finns en chans att han inte spelar på tisdag.

Om Malmö FF skulle slå ut FC Vidi väntar en play off-match till Champions League mot vinnaren i mötet mellan AEK Athen och Celtic. I det mötet står det också 1–1 inför returen i Grekland på tisdagskvällen.

Om Malmö FF åker ut mot FC Vidi väntar en play off-match till Europa League, med all sannolikhet mot danska FC Midtjylland som har med sig en 2–0-seger från bortamötet med walesiska The New Saints.