”En härlig upplevelse på den största europeiska scenen”

När Malmö FF i slutet av augusti slog ut bulgariska Ludogorets stod det klart att de svenska mästarna skulle få spela i Uefa Champions Leagues gruppspel för tredje gången.

Och nu är det äntligen dags för Jon Dahl Tomassons lag att mäta krafterna med de bästa klubblagen i Europa.

– Det blir en härlig upplevelse att spela på den största europeiska scenen som finns. Vi ställs mot regerande Champions League-mästaren Chelsea, Juventus som har enorm erfarenhet från toppfotboll och den ryska ligamästaren Zenit. Det blir en utmaning, men en spännande sådan.

– Det är fint att vi har tagit oss till gruppspelet och det var flott att se Malmö FF på dagens lottning, det är här med de stora pojkarna som klubben vill vara, sa Tomasson efter lottningen.

Möter formsvagt Juventus

MFF kommer till matchen med 1–1 mot Norrköping i ryggen, och i premiären av gruppspelet på tisdagskvällen ställs MFF hemma mot Juventus, som visat svag form i inledningen av Serie A, med stjärnan Dejan Kulusevski i laget.

Nytt för den nya säsongen är att C More och Telia har tagit över de exklusiva sändningsrättigheterna. I samarbete med C More och Telia står det nu klart att SportExpressen kommer att kunna visa highlights från MFF:s samtliga matcher i Uefa Champions League.

Tisdagens match mellan Malmö FF och Juventus har avspark klockan 21.00.