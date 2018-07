Efter sammanlagt 5–0 mot FC Drita från Kosovo har Malmö FF avancerat till nästa kvalomgång i Champions League. Motståndarna har varit kända sedan lottningen: rumänska mästarna CFR Cluj – en hårdsatsande klubb som varit på botten, vänt, och nu är på väg tillbaka till forna glansdagar.

Att just CFR Cluj satsar mot Europa känns kanske igen. Klubben har deltagit i Champions League-gruppspelet vid två tillfällen, närmare bestämt säsongerna 2008–2009 och 2009–2010. Pengar satsades friskt på både infrastruktur och spelartrupp, något som gav resultat. Cluj besegrade exempelvis Roma på bortaplan och spelade oavgjort med Chelsea.

”Borde inte få spela i Europa”

En med erfarenhet av rumänsk fotboll i allmänhet och CFR Cluj i synnerhet är Mikael Dorsin. Rosenborgs store klubbikon som i dag är verksam som agent skrev i oktober 2007 på ett 3,5 år långt kontrakt med klubben värt 40 miljoner kronor, men lämnade klubben efter mindre än ett år.

Orsaken var obetalda löner och andra premier, sammanlagt någon miljon – något som inledde en rättslig process som i skrivande stund fortfarande inte är avslutad.

– Jag har vunnit målet i både Fifa och CAS (idrottens internationella skiljedomstol) men har när jag och du pratar fortfarande inte fått en krona. Det är inte pengarna det handlar om, utan principen. Sånt här kan sättas i system, och då drabbar det ännu fler, säger Mikael Dorsin.

– Frågar du mig borde de inte ens få spela i Europa om de inte betalar sina skulder. Pengar har de uppenbarligen eftersom de vunnit ligan och köpt bra spelare.

Sportsligt jämna med MFF

Bortsett från de ekonomiska bekymren som omgärdat klubben, har Mikael Dorsin endast gott att säga om sin tidigare klubb.

– Fotbollsmässigt var det inga som helst problem. Vi hade ett väldigt bra lag, vann mycket, bra löner… Det var när jag stack som det började gå totalt utför. Allt utom själva fotbollen var som en cirkus.

Den dåligt skötta klubben fick även lida av sportsliga bestraffningar. Trots segrar och titlar i den inhemska ligan lyckades man inte ta sig till Europaspel, vilket fick kännbara konsekvenser – Cluj var ett tag så nära konkurs att det rumänska fotbollsförbundet straffade klubben med 24 poängs avdrag. I samband med detta lämnade flera av spelarna klubben, varpå Cluj överklagade domen till CAS och fick rätt. Poängen gavs tillbaka, men räckte endast till en tredjeplats i ligan.

I dagsläget ägs klubben gemensamt av två personer; affärsmännen Marian Băgăcean med 62 procent av aktierna i klubben, samt Árpád Pászkány med 38 procent. Băgăcean gjorde inträde i klubben så sent som 2017, och pumpade per omgående in kapital i klubben.

Mikael Dorsin känner igen mönstret, men tror att Malmö FF har en god chans att ta sig förbi sina rumänska motståndare.

– Rumänsk fotboll har varit lite på dekis, men är på väg tillbaka. Cluj är ett tufft men överkomligt motstånd – på hemmaplan spelar de offensivt och anfallsinriktat, på bortaplan mer koncentrerat och organiserat. Jämfört med exempelvis huvudstadslagen har de inte heller något extremt publikstöd. Det kommer hursomhelst att bli väldigt jämnt, säger Mikael Dorsin.

