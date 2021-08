”Där är Malmö FF givetvis i en egen liga”

Efter 29 år blev det nyligen klart att herrarnas Champions League flyttar från Viasat till C More och Telia.

Ny programledare är Gusten Dahlin, som får sällskap av en rad experter.

I kvällens möte mellan Malmö FF och bulgariska Ludogorets tar Kim Källström plats i studion. Och han vet vad som krävs för att att Malmö FF ska lyckas ta sig till ytterligare ett gruppspel i Champions League.

– Nyckeln blir modet att våga spela och attackera trots att mycket står på spel, och sen att kunna hantera alla olika scenarion som kan uppstå under ett avgörande dubbelmöte, säger Källström som tror på 50 procents chans för en Malmöseger.

Colak målas upp som arvtagare till Markus Rosenberg. Vad betyder det att ha en sådan spelare i den här typen av matcher?

– Mycket. Det är väldigt kul att Malmö klarar av att locka spelare på den nivån till Sverige. Där är de givetvis i en egen liga. Och att ha Champions League-spel är ju otroligt viktigt för att kunna göra det.

Kim Källström som själv spelat Champions League med Lyon vittnar om att turneringen är något extra i form av anspänning och upplevelse.

– Det är ju översta hyllan i europeisk fotboll och det vet och känner alla spelare. Den känslan och mystiken kan man inte beskriva, den måste upplevas, säger Källström och minns tillbaka på sin första match i Champions League.

– Det var mot Real med alla deras stjärnor, då insåg man att det här var något annorlunda…

Så ser du Malmö FF:s playoff matcher till Champions League

Dubbelmötet och samtliga matcher från UEFA Champions League sänds hos Telia och C More.



Malmö FF – PFC Ludogorets

18 augusti 21:00

Sändningen startar klockan 20:00 och streamas via Telia TV, C More och visas även på Sportkanalen.



PFC Ludogorets – Malmö FF

24 augusti 21:00

Sändningen startar klockan 20.00 och streamas via Telia TV och C More.



För att se matcherna på C More krävs paketet Plus eller Premium Plus.

UEFA Champions League, inklusive play-off, streamas exklusivt via Telia TV och C More.

Visa mer