Nästan all idrott står still på grund av spridningen av coronaviruset i världen. Det gäller inte minst de stora ligorna och mästerskapen som har tagit uppehåll eller ställt in sina matcher och tävlingar.

Samtidigt rör sig spelmarknaden i riktning mot lägre divisioner där det fortfarande spelas matcher.

Mötet mellan division 5-laget Sandsbro AIK och division 4-laget Ingelstads IK förra onsdagen blev ett tydligt exempel på det. Trots att båda lagen består av spelare på amatörnivå och att det endast var en träningsmatch var det anmärkningsvärt stor spelaktivitet på matchen.

Åtminstone 31 spelbolag över hela världen öppnade upp för spel på matchen, uppger Sveriges Radio P4 Kronoberg.

– Det gör det rimligt att tro att omsättningen kan uppgå till ett tiotal miljoner, säger Dan Korhonen, chef för sportbetting och spelsäkerhet på Svenska spel, till kanalen.

”Hetaste matchen i Europa”

Sandsbros tränare Darko Vujcic säger till Kvällsposten att han blev varse om att lagets match var i blickfånget på spelmarknaden redan innan den började.

– Jag fick ett sms från ett okänt nummer innan matchen med frågan om jag hade bästa möjliga trupp. Jag trodde i min enfald att det var någon från lokalpressen som ville ha lite info innan matchen, så jag skrev tillbaka att vi har en del skador och en del som är borta på grund av plugg, säger han och fortsätter:

– Då fick jag tillbaka frågan, ”det blir en tuff match mot ett division 4-lag?” Då började jag undra och frågade vem det var som smsade, varpå han presenterade sig som en bettingrekare. Han skrev att ”du kanske inte är medveten om det, men er match är hetast i Europa i dag”.

Ökad risk för spelfusk

Under matchen stod två personer från ett spelbolag bredvid planen och rapporterade om matchens händelseförlopp på sina skärmar, berättar Vujcic.

Dan Korhonen säger till P4 Kronoberg att spel på lägre divisioner innebär en betydligt större risk att spelfusk förekommer.

– Det är faktiskt skrämmande att man erbjuder spel så långt ner i divisionerna. Dels för konsumenternas skydd men också för spelarnas skydd, säger han.

Uppmanas kontakta polisen

Darko Vujic säger att klubben samlade alla a-lagsspelare på tisdagen och gick igenom ämnet med spelfusk och den höga spelaktiviteten under förra veckans match.

– Vi är trots allt amatörer, spelarna får ingenting för att spela hos oss. De spelar för att det är roligt. Det är skrämmande att vissa gör pengar på att spela på de här låga divisionerna, säger tränaren.

Han har också uppmanat spelarna att kontakta klubbledningen eller polisen om någon blir kontaktad om att vara delaktig i spelfusk på något sätt.

– Det här handlar ofta om väldigt unga spelare som ska ut i arbetslivet och inte tjänar så mycket pengar. Att då bli utsatt för ett sådant tryck är helt för jävligt. Tidigare har våra spelare aldrig behövt tänka i de här banorna.

