Adam Kaied gjorde sin seniordebut redan den 15 maj när Helsingborgs IF förlorade hemma på Olympia mot Östers IF.

Därefter blev det ytterligare 23 bataljer i superettan, för den 19-årige mittfältaren.

Fotbollsäventyret fick ett minst sagt lyckligt slut under tisdagskvällen, när Helsingborg vann med 3-1 på Örjans vall och säkrade en plats i allsvenskan 2022.

– Jag har inga ord, säger Adam Kaied.

– Jag är hur glad som helst. Jag har aldrig varit så här glad på ... någonsin, kanske.

Eftersom Helsingborg förlorade det första kvalmötet mot Halmstad med 1-0 var skåningarna piskade att börja göra mål under stormötet på Örjans vall.

”Det har gått snabbt”

Samtidigt ställdes HIF mot ett hemmaförsvar som varit minst sagt grundmurat under 2021. Faktum är att HBK var det lag som släppte in näst minst mål av alla klubbar i allsvenskan under den gångna säsongen.

Färre än guldvinnaren MFF. Färre än trean Djurgården. Färre än Elfsborg och färre än Hammarby.

Inte ett enda lag lyckades åka till Örjans vall och göra mer än ett mål under allsvenskan 2021. Ändå åkte Helsingborg dit och gjorde tre stycken.

– Vi visste hela tiden att vi kunde vinna. Även om de gjorde ett mål så fortsatte vi följa planen, vi fortsatte pressa och när vi hade lägen så fortsatte vi ge allt. Det lönade sig till slut, säger Kaied.

Inför tisdagskvällens kvalavgörande på Örjans vall berättade Adam Kaied i en intervju med Kvällsposten att han kände sig ”jätteredo” för att ta klivet upp till allsvenskan.

Oavsett om hans HIF lyckades ta sig dit eller inte,

– Det har gått snabbt detta året, säger Kaied.

– Först tränade jag inte ens med A-laget och sedan började jag spela matcher och sedan började jag starta. Det känns som att det bara går framåt nu. Allsvenskan nästan år ... jag har inte hunnit tänka på det så mycket.

”Det visar hur bra vi är som lag ”

Du sa själv att du var jätteredo för allsvenskan, hur känns det nu när du vet att du också kommer spela där?

– Det känns jättebra! Men samtidigt som jag sa innan matchen, vi hade känslan att vi skulle vinna denna matchen (mot HBK) så jag är förberedd.

Trots det allsvenska avancemanget kommer Helsingborg från en sejour i superettan som gått brant uppåt och djupt neråt. HIF har förlorat hemma på Olympia mot lag som Norrby (2-0), Öster (1-0) och Gais (1-0).

Dessutom avslutade HIF hösten med tre raka segerlösa omgångar.

– Vi hade ett tag som det bara gick upp sedan så började det gå ner lite. Sedan blev det bara bättre och bättre, vi hittade en balans, säger Kaied.

– När det gällde som mest visade vi hur bra vi är och vad vi kan. De säger att Halmstad inte släppt in mycket mål på hemmaplan men vi gör tre. Så det visar hur bra vi är som lag.

Du sa innan att ni hade en känsla att ni skulle vinna, var hittade ni den? Ni förlorade ändå med 1-0 hemma och mötte ett lag som inte släppt in många mål?

– Vi vet vilka kvalitetspelare vi har inom laget. Koll bara Anthony van den Hurk – om han får en boll rätt på huvudet så är det bara mål. Loepers inlägg behöver vi inte snacka om. Man kan säga att vi har lite tur när någon (Joseph Baffoe) halkar och vi får friläge.

– Men vi vet att Karjalainens avslut en-mot-en mot målvakten oftast blir mål.

Adam Kaied under en superettanmatch med Helsingborgs IF. Foto: ANDERS BJURÖ/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det här året med mycket speltid, vad har det gett och vad har du lärt dig?

– Jag har lärt mig väldigt mycket, det är en erfarenhet så klart. Det är stor skillnad mellan juniorfotboll och seniorfotboll. Det är tuffare och det är mer taktiskt. Kanske inte alltid mer löpningar, ibland är det mer löpningar på U19-nivå, men här måste man löpa smartare man kan inte bara pressa för då blir man förbispelad.

Direkt efter tisdagskvällens slutsignal sköljde en rödblå våg av euforiska supportrar in över naturgräset på Örjans vall. Hundratals HIF-anhängare samlades runt spelare och ledare för att fira det allsvenska avancemanget.

Några spelare gav bort sina tröjor - det gjorde inte Adam Kaied.

– Tröjan tog jag faktiskt själv, den vill jag ha. Men shortsen tog någon och mitt hårband tog någon också. Men det var bara kul, säger Adam Kaied, som när han intervjuas har ett nytt hårdband uppsatt i sitt långa svall.

Tur du hade ett hårband till redo?

– Jaja, jag har flera stycken!

TV: SE TV-KLIPP FRÅN HELSINGBORGS FEST