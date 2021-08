”Vi har mer att vinna i Europa än allsvenskan”

Trebackslinje eller fyrbackslinje.

Oavsett vad Jon Dahl Tomasson än må välja syns ofta Lasse Nielsens namn på de centrala försvarspositionerna. Därifrån är han aktiv både med sitt kroppsråk och med sitt tugg.

Och de där ledaregenskaperna uppskattas, såväl av lagkamraterna som av Tomasson själv.

– Det har kommit mer och mer ju äldre jag blivit. När man var ung hade man bara koll på att man själv gjorde det bra, säger Lasse Nielsen.

Är det en sådan grej som kommer mer när du spelar i trebackslinje och har färre kompisar att tjöta med?

– Nej, det tycker jag inte. Men jag kan säga att det är skillnad om jag spelar till höger jämfört med att spela centralt. Då har jag koll på båda sidorna. Det är den skillnaden jag kan säga mellan positionerna.

– Men om det är någon skillnad på att vara två eller tre [mittbackar]? Nej, det tycker jag inte. Så länge man är en av de centrala spelarna på planen så kan man styra, kontrollera och leda, fortsätter Lasse Nielsen.

Malmö FF tar sig an Degerfors hemma på Eleda stadion klockan 15.00 under lördagen. Det skånska siktet är inställt på att knipa en vinst och därmed hoppa upp till samma poängkvot som serieettan Djurgården.

”Hittat bra formulär i Europa”

Allra närmast kommer MFF från ett succéartat Europaspel i Champions League. Så sent som i onsdags vann Malmö mot den bulgariska mästarklubben Ludogorets med 2-0.

Hur ser du på den senaste matchen mot Ludogorets, där ni höll nollan och där det kändes stabilt?

– Ja, det tycker jag. Jag tycker att generellt var våra två matcher mot Rangers också stabila defensivt. Vi har hittat ett bra formulär i Europa som har fungerat hyfsat bra. Nu hoppas vi det kan fortsätta på tisdag, säger Lasse Nielsen.

Hur ser du på din egen säsong så här långt?

– Ja, det är en bra fråga. Det vet jag inte. Jag har inte tänkt så mycket på det. Den är väl okej? Jag vill inte prata om mig själv. Men den har väl varit ok?

Under årets allsvenska säsong har Lasse Nielsen klockat in 647 minuters speltid under tio seriematcher. Han har dessutom spelat 90 minuter under samtliga kvalmatcher till Champions League – förutom bortamötet mot HJK Helsingfors.

– Det vet jag inte, säger Lasse Nielsen, på en fråga om han upplever att han gör bättre i från sig i Europa jämfört med i allsvenskan.

”Förväntningarna på det andra laget är större”

– Jag tror vi har mer att vinna i Europa än i allsvenskan. I allsvenskan tänker alla att Malmö kommer vinna. När vi möter Rangers och Ludogorets är förväntningarna på det andra laget större.

– Man vet att det kommer bli en jobbigare match [i Europa] för Malmö än i allsvenskan. Det gör nog att folk kanske tycker man gör det bättre i Europa än i allsvenskan.

Vad tänker du om att möta Degerfors?

– Ja, efter vår senaste match mot Göteborg är det en match vi måste vinna. Det är inte så länge sedan vi mötte dem. Så förhoppningsvis kan vi göra en liknande match, säger Lasse Nielsen, vars MFF vann med 5-0 mot Degerfors så sent som förra månaden.

– Vi vet att alla lag generellt som kommer hit vill vinna. De vet att detta är det största laget i Sverige och det lag man vill matchas emot. Det blir tufft, men det är en match vi självklart vill vinna.

