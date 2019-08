Malmö FF har ett slagläge inför Europa League-returen mot Domzale efter 2–2 på bortaplan.

Desto sämre har det gått i allsvenskan, där klubben visserligen toppar tabellen fortfarande, men där de senaste resultaten varit svaga.

De tre senaste ligamatcherna har slutat oavgjort: 1–1 mot Djurgården, 1–1 mot Sirius och 0–0 mot Östersund.

Särskilt prestationerna i matcherna mot Sirius och Östersund har blivit rejält ifrågasatta.

När Malmö FF höll presskonferens inför Domzale-matchen bemötte Uwe Rösler kritiken.

– Om man ser till formen efter uppehållet har vissa resultat varit hyggliga, men vissa resultat skulle varit bättre. Sett till hur matcherna mot Sirius och Östersund såg ut skulle vi ha vunnit de matcherna. Det ligger bara på oss. Vi har bara oss själva att skylla, säger MFF:s huvudtränare.

Om kritiserade anfallarna: ”Har ett bevisat målfacit”

Han berättar att spelartruppen tar formdippen på allvar.

– Vi har varit besvikna på oss själva för att vi inte tog chanserna och mina spelare har varit självkritiska.

Efter den mållösa matchen i Östersund senast fick särskilt anfallarna motta kritik. Spelare som Marcus Antonsson, Guillermo Molins och Markus Rosenberg missade flera vassa lägen.

Uwe Rösler har dock fullt förtroende för sina målskyttar. Målen kommer komma, menar han.

– Jag tvivlar inte överhuvudtaget på våra offensiva spelare. De har ett bevisat målfacit. De har varit fantastiska för mig tidigare och de kommer vara fantastiska för mig igen, säger MFF-tränaren.

Citerar Winston Churchill

Malmö FF:s spelartrupp har en medelålder på över 29 år. Det hjälper när det stormar.

– Jag tror inte kritiken påverkar oss. Vi har en erfaren trupp. Det är klart att alla bara vill läsa snälla saker, men så är det inte i fotbollen och så är det inte livet. Livet går upp och ner och man måste fortsätta. Det säger jag också till spelarna.

Han avslutar sitt svar på kritiken med ett citat från Winston Churchill.

– Som britterna alltid säger: Keep calm and carry on, säger Uwe Rösler och ler.

Piken: ”Hade inte gjort sin läxa”

Matchen mot Domzale då?

Inför den ger Uwe Rösler sitt Malmö FF en 55 procents chans att avancera till nästa runda – efter 2–2-resultatet senast som gör att MFF leder på bortamål.

Och skickar en liten passning till medierna.

– Jag tycker inte journalisterna hade gjort sin läxa ordentligt inför förra mötet, för att inse att tidigare har West Ham och Freiburg förlorat där. De kan vara väldigt luriga vid den här tidpunkten, säger Uwe Rösler.

Nu ser han fram emot avgörandet på hemmaplan.

– Jag har så mycket tro på våra supportrar, vår Stadion, ”Hexenkesseln”, och våra spelare. Vi kommer ha en bra publik. Alla vill till Europa igen, alla fick smak på det förra året och vi vill uppnå samma sak i år.