Malmö fick 1–1 borta mot Häcken under söndagseftermiddagen.

Romain Galls ledningsmål räckte inte till när den forne MFF-anfallaren Alexander Jeremejeff petade in kvitteringen efter en hörna.

– Vi släpper in ett mål på defensiva fasta situationer där vi varit så starka tidigare. Det är en besvikelse, men oavgjort här är godkänt, säger Uwe Rösler till C More efter matchen.

Uwe Rösler kräver svar av Olof Lundh

Malmö jagar en topp 3-placering i allsvenskan som innebär kvalspel till Europa League den kommande säsongen.

Olof Lundh, C Mores studioexpert, ställde frågan till Uwe Rösler om det här var en match de behövde vinna för att ha chans att klara av en plats bland de tre främsta.

Den frågan reagerade Rösler på.

– Haha. Okej. Det är fem matcher kvar. Jag vet inte vad du pratar om. Det är femton poäng kvar att spela om. Tror du verkligen att alla lagen ovanför oss vinner alla sina? säger han.

Programledaren Lasse Granqvist försöker sedan avsluta intervjun genom att önska honom god kväll på tyska, men Rösler krävde svar av Lundh.

– Javisst, men jag fick inte svar på min fråga, säger Rösler.

Lasse Granqvist hänvisar då till Olof Lundhs blogg på Fotbollskanalen.

– Jag gillar att diskutera med folk, inte så mycket att läsa. Annars kan jag inte försvara mig själv, säger Rösler.