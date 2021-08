Var nära MFF – därför sprack stjärnans flytt

Malmö FF är på jakt efter en vänsterback. Detta efter att laget har fått en skada på danske Jonas Knudsen och inte har något givet alternativ till dansken på vänsterbacken. Landslagets vänsterback Pierre Bengtsson var MFF:s förstaval, det bekräftar flera av varandra oberoende källor för SportExpressen.

EM-spelare för Sverige

Bengtsson var under långa stunder given i FC Köpenhamns startelva, efter att Ståle Solbakken värvat tillbaka EM-spelaren från Mainz i Bundesliga sommaren 2017. Han skrev då på ett lukrativt femårskontrakt med den danska klubben. Men efter att Ståle Solbakken lämnat den danska klubben för att bli förbundskapten för det norska landslaget inför säsongen 2021 och dansken Jess Thorup tagit över som huvudtränare i den danska storklubben, lånades Bengtsson ut till Vejle under en kort fyramånadersperiod förra säsongen. Detta för att säkra speltid inför det kommande EM-slutspelet.

Långt gånga förhandlingar

Nu är han tillbaka i FCK och har mindre än ett år kvar på sitt kontrakt, som går ut den 30 juni 2022. Det fick de regerande svenska mästarna Malmö FF att agera. Sportchefen Daniel Andersson behöver ha in en svensk vänsterback efter att Jonas Knudsen skadat sig och att MFF redan har tio utländska spelare i truppen. Förhandlingarna med FCK var långt gångna och MFF var hoppfulla om att de skulle värva landslagssvensken. Men efter att 33-åringen gjort två fina insatser mot Torpedo Zhodino i kvalet till Uefa Conference League, sa FCK nej till en flytt.

Affären är lagd på is

Affären är således lagt på is för tillfället och om inget oförutsett inträffar blir det ingen övergång för den svenske landslagsförsvararen. Bengtsson själv vill inte kommentera någonting angående vilken klubb som var ute efter honom, men bekräftar att det funnits konkret intresse.

- Jag vill inte kommentera något i detalj, men det stämmer att det funnits konkret intresse från allsvenskan. Allt mitt fokus ligger nu på att vinna ligan med FCK och gå till Europaspel, säger Bengtsson.

Därmed går Malmö FF:s jakt på en vänsterback vidare och de regerande svenska mästarna siktar på att ta in en vänsterback i truppen så snart som möjligt.

