1–0 (7 min) Anel Ahmedhodzic

Hörna från vänster som rullas in längs marken, Ahmedhodzoc droppar bakåt och skjuter med vänsterfoten längs marken bollen i mål.

2–0 (9 min) Adi Nalic

Arnor Traustason sticker fram bollen mot Nalic vars första touch är lite lång men med rappa fötter är MFF:aren först och petar fint bollen förbi IFK:s målvakt.

3–0 (18 min) Adi Nalic

Boll in från vänster till Nalic som bryter vidare in från vänster, tittar upp och vacker prickskjuter in bollen vid bortre stolpen.

4–0 (73 min) Hugo Andersson

Lasse Nielsen prickar ribban efter ett inlägg från vänster och Hugo Andersson nickar från nära håll in returen.

5–0 (78 min) Guillermo Molins

Molins får bollen på högerkanten efter ett fint anfall, vänder bort ett par motståndare och trycker distinkt in bollen i bortre hörnet.

6–0 (82 min) Guillermo Molins

Molins får bollen mer centralt efter ett fint anfall. Kommer mot målvakten och chippar vackert bollen i mål.

7–0 (88 min) Erdal Rakip

Tim Prica förarbetar fint och bollen hamnar något bakåt i planen hos Erdal Rakip som med fin precision fastställer slutresultatet.