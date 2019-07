Anders Lindegaard är 35 år och har tidigare vaktat stolparna i klubbar som Manchester United, West Bromwich och nu senast Burnley.

Enligt uppgifter till Helsingborgs Dagblad är danskens nästa klubbadress klar – och det blir en flytt till Helsingborgs IF.

Sportchefen Andreas Granqvist bekräftade för Kvällsposten att målvaktsfrågan var nära att lösa sig efter matchen i måndags.

– Vi är ganska nära, skulle jag vilja säga. Vi hoppas att det blir klart i dagarna, sa Andreas Granqvist då.

Bekräftade på Twitter

På torsdagsmorgonen gick Helsingborgs IF ut på Twitter och skrev att ett nyförvärv skulle presenteras under dagen. Allt pekar nu alltså på att det är Anders Lindegaard som blir klubbens nästa spelare in på pluskontot.

Helsingborg har sökt en målvakt under hela transferfönstret, men när förstemålvakten Kalle Joelsson skadade knäet mot Sirius blev jakten ännu mer akut.

Under onsdagen stod det klart att den isländske mittfältaren Daniel Hafsteinsson förstärker HIF. Kvällsposten kunde även avslöja att Johan Persson är på väg att lämna för Östers IF.