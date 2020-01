Den isländske anfallaren värvades från kinesiska Jiangsu i januari 2016 och såldes till Maccabi Tel Aviv i augusti. Under åtta månader öste Vidar Örn Kjartansson in mål för Malmö FF som enligt uppgift ska ha dragit in uppemot 40 miljoner kronor vid försäljningen.

Våren 2019 återvände Kjartansson till allsvenskan – men då till Hammarby som lånade in honom från mars till juli. Under den perioden gjorde han sju mål på 15 matcher

I nuläget tillhör Kjartansson ryska Rostov men han har varit utlånad till Rubin Kazan sedan i somras. Mycket talar för att det blir ett klubbyte i vinter, trots att det nuvarande kontraktet sträcker sig till sommaren 2022. Isländska Morgunbladid uppger att Vidar Örn Kjartansson bekräftat att det finns intresse från både Sverige och Turkiet. Tidningen uppger att Malmö FF och Hammarby är de två svenska klubbar som vill ha anfallaren.

Jansson: ”Han passar in bra i vårt spel”

Kvällsposten har sökt Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson utan framgång.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson bekräftar däremot att det finns kontakt med Kjartansson.

– Vi håller kontakt med Kjartansson. Vi var väldigt nöjda med honom när han var här senast och han passar in bra i vårt spel och i vår grupp. Vi har ett ömsesidigt tycke för varandra. Men det är mer en ekonomisk fråga. Det är en ekonomi som vi inte är i närheten av, men det kan ändras. Men i förhållande till kontraktssituation och lön så är det en totalt annan nivå, säger Hammarbys sportchef.

Har ni haft kontakt med Rostov som äger Kjartansson?

– Nej, de är inte så lätta att ha kontakt med. Vi har hellre kontakt med Vidar.

Vad säger han om sin situation?

– Jag tror att han trivdes väldigt bra när han var här och vi trivdes med honom. Han är kontraktsbunden där (i Rostov) och under de förutsättningarna med den ekonomin så är han fullt medveten om att vi inte är där än i Hammarby.

Finns det utrymme att ta in en anfallare som truppen ser ut i dagsläget?

– Vi har sagt hela tiden, att som det ser ut just nu, så har vi full trupp. Vi känner ingen stress med det, det är Mats Solheim och Leo Bengtsson som har lämnat hittills. Vi har tagit in spelare och behållit truppen, vi sitter rätt så lugnt i båten.

Jansson om Wiland och Tankovic

Tankovic och Genoa, är det fortfarande samma situation där?

– För mig är det ingen situation. ”Mujo” är en Hammarbyspelare och han har ett erbjudande om förlängning och vi hoppas på det. Vi har gjort det hela tiden, han vet om att vi vill hitta en förlängning. Jag är helt säker på att ”Mujo” värderar Hammarby väldigt högt.

Hur är det med Johan Wilands situation?

– Vi tar en månad i taget med Johan och hoppas att axeln håller. Vi låter Wiland bygga upp sig. Tidsramen är här under vintern innan transferfönstret stänger.