Tv-experten: ”Kan bli fråga om a-kassan”

Efter en framgångsrik karriär i Malmö FF, åtta år som utlandsproffs i fyra olika klubbar och 26 A-landskamper växlade Anders Andersson spår. Han satte skorna och klev in i tv-båset som expertkommentator.

Andersson jobbar med stora matcher och hyllas för sina analyser på skånska. Den tidigare MFF-mittfältaren går hem i stugorna.

Nu är allt inställt.

Ingen vet när krisen är över och vändkorsen börjar snurrar på fotbollsarenorna.

– Jag är hemma med barnen som är lediga från skolan. Egentligen är det ingen större skillnad, för just nu gör jag inget mer än att ta hand om hus och hem, säger Anders.

Hustrun Eva och deras två barn – en åttaårig son och en tolvårig dotter – upplever en annorlunda tid.

– Min fru är skådespelerska och sångerska med inriktning på jazz. Det är tufft även för musiker och artister. Kulturen lider också mycket.

Flödet till Anders Andersson Investment AB har stannat av.

– Det är trist när man inte får in pengar till sitt företag och kan ta ut lön, säger fotbollsprofilen.

Anders Anderssons avtal med TV4

Anders Andersson är anställd av TV4 och C More som konsult. Nuvarande kontrakt gäller under 2020.

– Man får ett uppdrag varje månad – ”nu ska du jobba med den matchen, nu ska du göra det och så vidare”.

– Nu är det tomt i schemat. Det spelas inga matcher, konstaterar Andersson – och tillägger:

– Förutom att kommentera brukar jag vara ute och föreläsa, men det är inget man gör i dessa tider.

Det finns inga skyddsnät för expertkommentatorer.

– Nej, det handlar inte om permitteringar eller sånt för oss. Vi som är konsulter är egna företagare, vi ger oss själv lön. Det är så det fungerar. Därför är det tuffare nu. Men vi har kommit överens med TV4 om att få lite hjälp, säger Anders.

Fotbollskändisen är noga med att poängtera en sak.

– Jag vill absolut inte gnälla, säger han.

– Jag har vänner som har det riktigt jobbigt. De har byggt upp företag och kämpat hårt de senaste åren. Nu ligger dom riktigt risigt till.

Anders Andersson fortsätter:

– Som egenföretagare står jag inte med massa kostnader i mitt företag. Jag slipper betala höga hyror, personalkostnader och arbetsgivaravgifter. Jag säljer tjänster. Därför är det inte totalpanik.

– Men jag har ingen månadslön. Det är ett trist läge.

Går du till arbetsförmedling och säger ”nu har jag inga matcher att kommentera”?

– Nej. Jag har ett kontrakt där det står att jag ska jobba med EM, landskamper och Svenska cupen. Därför hoppas jag att allt kommer igång igen.

– Men... det kan bli fråga om a-kassan. Vi får se tiden an, säger Andersson.

Discovery tar allsvenskan efter jätteavtal

Han hade redan förberett sig på en stor omställning innan Coronaviruset kom in i bilden.

TV4 och C More har inte längre tv-rättigheterna för allsvenskan och superettan. Discovery har tagit över. Enligt uppgifter betalar mediejätten cirka 550 miljoner per år under åren 2020-2025 för tv-avtalet.

– Den 1 mars var jag i Madrid på Santiago Bernabéu-stadion och gjorde El Clásico. Det är fantastiskt, så klart. Ett privilegium att jobba med sådana matcher. Men det är inte som i Sverige. Här hemma kan man promenera omkring i arenan och pratat med spelare, ledare och domare.

– Jag klagar inte, men det är trist att tappa allsvenskan. För allsvenskan smäller högt, säger fotbollsexperten.

Det blir kanske aktuellt med en transfer till Discovery?

– Nej, dom har sitt. Och jag har kontrakt med TV4, säger Anders Andersson.