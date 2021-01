När Malmö FF för exakt ett år sedan stack på träningsläger till Marbella fick Amin Sarr inte följa med.

Tvillingbrorsan och målvakten Lamin var på plats i Spanien men Amin fick träna med U-laget på hemmaplan.

Men under coronauppehåller fram till mitten av juni exploderade den offensiva MFF-talangen och Amin Sarr slutade på speltid i 17 allsvenska matcher, sex från start, ett mål och en assist i allsvenskan 2020.

I ett Malmö FF som ännu tydligare än tidigare satsar på att utveckla egna spelare, ge dem allsvensk erfarenhet och sedan sälja dem vidare så är Amin Sarr först i ledet mot ett genombrott.

Det Anel Ahmedhodzic gjorde 2020 hoppas nu Malmö FF kunna få se något liknande från Amin Sarr 2021.

Själv hoppas anfallaren först och främst på ännu mera erfarenhet.

– Denna säsongen är en chans att slå mig in ordentligt i truppen och få mer speltid än förra året. Jag är nöjd med förra säsongen, de matcherna jag fick. Jag hoppas få spela ännu mer denna säsong.

Sarr lär från MFF-stjärnorna

Redan under förra säsongen betonade Amin Sarr hur viktig vardagen var för hans individuella utveckling och hur träningen med storanfallare som Isaac Kiese Thelin och Ola Toivonen lyfte MFF-talangen dag för dag.

– Jag lär mig väldigt mycket där. Rutinerna, hur det snackar, hur de förbereder sig inför match. De har varit med länge och vet hur man gör. De vet hur man tar hand om kroppen på bästa sätt och det är mycket sådant jag kan ta lärdom av.

Isaac Kiese Thelin har lämnat MFF inför den här säsongen men Ola Toivonen är kvar och förtjust i det hans ser hos Amin Sarr.

– Framför allt är jag avundsjuk. Att vara 19 år, så mogen och ha de fysiska egenskaperna redan i en 19-årig kropp. Det är imponerande, säger Toivonen och fortsätter.

– Han har en fruktansvärd speed som jag tycker att han skulle kunna använda på ett mycket bättre sätt än vad han gör, men det vet han om att jag tycker.

Ola Toivonen som ”mentor”

När Ola Toivonen värvades till Malmö FF var sportchefen Daniel Andersson tydlig i att poängtera hur viktigt den förre landslagsspelaren skulle kunna bli som vägvisare, förbild och rådgivare till yngre spelare i truppen.

Det gäller i högsta grad för Amin Sarr och Ola Toivonen funderar på var Sarr kan bli som allra bäst.

– Ja, sedan är det det här var han vill spela. Vill han vara ytter eller vill han vara nia (ensam central anfallare)? Det är rätt stor skillnad. Men han är en superspännande spelare absolut.

Du startade själv på kanten en hel del första gången du kom till Malmö, var ser du Amin på sikt – som nia eller som kantspelare?

– Det kan jag nog inte svar på riktig ännu. Utan tiden får utvisa det, men det är en superintressant spelare och de fysiska egenskaperna han sitter med är en lyx att ha i ett lag.

Amin Sarr med Malmö FF:s huvudtränare Jon Dahl Tomasson Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

När Malmö FF på fredagen gör sin första träningsmatch 2021 – mot IFK Malmö på Malmö IP – kommer en första signal om var Jon Dahl Tomasson tänker sig att Amin Sarr ska spela.

– Det är en tuff position att komma in i, nia. Speciellt eftersom jag endast spelat nia i U19, det tar lite tid att komma in där och eftersom jag spelat på kanten i de flesta matcherna i fjol så har jag vant mig där. Men det ska nog fungera att komma in i nian också, säger Amin Sarr som dock har en väldigt tydligt bild av vad han behöver utveckla för att komma till sin rätt i den positionen.

– Mitt duellspel och mitt felvända spel, att skydda bollen och så.

– Sedan, rätt använd kan, snabbheten vara bra att utnyttja som nia också med löpningar bakom motståndarnas backlinje och så.

Träningsmatchen mot IFK Malmö startar 19.00 och sänds i Discovery+.

