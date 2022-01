Jonathan Ring, Nils Fröling och Lucas Hägg-Johansson är några av spelarna som tackat adjö till Kalmar FF och flyttat vidare efter den allsvenska sjätteplatsen 2021.

Samtidigt har bland andra Axel Lindahl och Davíd Kristján Ólafsson vandrat motsatt väg och anslutit till Henrik Rydströms nya lagbygge.

Näste pusselbit till den rödvita truppen är alltså Simon Skrabb. Därmed återvänder 27-åringen till allsvenskan efter ett två år långt äventyr i Italien, där han tillhört Brescia i såväl Serie A som Serie B.

– I Simon Skrabb får vi en spelare med bra speluppfattning, en spelare som är väldigt duktig i kombinationsspelet, och som kan spela i alla offensiva roller. Vi ser honom främst som en spelare som utgår från höger sida men som även kan användas centralt, säger Kalmar FF:s sportchef Jörgen Petersson till klubbens hemsida.

Hyllar Graham Potter

Simon Skrabb fick sitt seniorgenombrott hemma i Finland, där han tillhörde småklubben FF Jaro. Inför säsongen 2014 hamnade han i Sverige och Åtvidabergs FF, som han representerade fram till 2016.

Via Gefle IF och IFK Norrköping hamnade Skrabb till slut inom den italienska klubblagsfotbollen. Under de senaste två åren står han noterad för 20 tävlingsmatcher i Brescia-tröjan.

– Tidigare så tyckte jag den mest intressanta fotbollen som spelades i Sverige var Östersund med Graham Potter. Han satt faktiskt i vårt kök och snackade fotboll, ville ha mig till ÖFK, men då tackade jag nej. Då lovade jag mig själv en sak, om en liknande chans skulle dyka upp igen då skulle jag ta det… Nu är tanken att göra en fin resa med Kalmar i stället, säger Simon Skrabb till KFF:s hemsida.

Simon Skrabb skickar en hyllning till Graham Potter i samband med sin övergång till Kalmar FF. Foto: SEAN RYAN/IPS/SHUTTERSTOCK / SEAN RYAN/IPS/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Allt som allt har Simon Skrabb gjort över 140 allsvenska matcher mellan 2014 och 2019. På svensk mark noteras han för 23 mål och 18 målgivande passningar.

”På flera plan är jag en mycket bättre spelare”

Den sista tiden har det däremot inte blivit så särskilt mycket fotboll för den finska landslagsmittfältaren. Skrabb åkte nämligen på en knäskada förra våren och han har därför inte gjort en enda tävlingsmatch sedan mars 2021.

Hans avtal med Brescia bröts redan i oktober.

– Det har varit en lång träningsperiod sedan juni förra året då jag var helt frisk, säger Simon Skrabb till Kalmars hemsida.

Angående vad han utvecklat under sin förhållandevis korta sejour i Lombardiet säger han:

– Jag har alltid varit en hårt arbetande offensiv spelare, men kroppen har kanske inte svarat fullt ut. I Italien hittade man problemet med rörligheten, vilket gjort mig till en smidigare spelare med ett lättare steg. Även om jag fortfarande sliter lika hårt får jag ut fler meter. Med tanke på kvaliteten har jag också fått utveckla teknik, tajming och blicken. På flera plan är jag en mycket bättre spelare i dag.

