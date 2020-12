Som 16-åring värvades Karlskronasonen Adrian Edqvist till Malmö FF i konkurrens med Bröndby och Kalmar FF. Det blev två år i MFF – Edqvist var både med och tränade och spelade med A-truppen, men valde att flytta till Kalmar för att kunna slå igenom på sikt.

Det gjorde han – trots att han inledningsvis var en del av U19–laget tog han sig snabbt till A-truppen och debuterade under försäsongen 2017. Den allsvenska debuten kom 1,5 månad senare mot Sirius.

Aktuell för Borussia Dortmund

Men trots den fina starten i KFF har det inte blivit särskilt mycket mer speltid – förrän den här säsongen. Edqvist har lånats ut till både Oskarshamn och nederländska Go Ahead Eagles, men har under hösten fått förnyat förtroende av Nanne Bergstrand. Insatserna har gett eko i Europa – nu kan Kvällsposten avslöja att Edqvist kommer att provträna med Borussia Dortmunds U23–lag, då den tyska giganten ser stor potential i yttermittfältaren. Intresset för Edqvist väcktes redan under tiden i Go Ahead, men har konkretiserats först under hösten.

Edqvist byttes in i halvtid i den första kvalmatchen mot J–Södra som Kalmar FF vann med 1–3 på Stadsparksvallen.

I en intervju med klubbens hemsida i somras berättade Edqvist om sina lärdomar från tiden i Nederländerna:

– Jag har lärt mig väldigt mycket som både spelare och människa. Tiden där var väldigt rolig och nyttig på många sätt. Jag spelade offensiv vänsterytter - jämfört med här i Sverige var det mycket mer man-man–spel och om man ”gör sin gubbe” så har du gjort det bra. Nu är jag mer mogen i mitt spel och har lärt mig att värdera bättre.

SportExpressen har sökt Edqvists agent Martin Dahlin.

