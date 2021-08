Den 21-åriga MFF-produkten Pavle Vagic har spelat i klubben sedan han var sex år gammal. Men nu lämnar han de svenska mästarna för en annan nordisk storklubb – de mesta norska mästarna Rosenborg. Enligt SVT Sport ska en affär mellan klubbarna vara i hamn och vara redo att presenteras under nästa vecka.

Vagic har under säsongen startat sju av 13 matcher förr MFF i allsvenskan. Under fjolåret var han under hösten utlånad till Jönköpings Södra i superettan.

Redan som 17-åring belönades Pavle Vagic med ett lärlingskontrakt år 2017 och samma år kom även debuten i A-laget.

På meritlistan sticker bland annat ett SM-guld med Malmö ut samt spel i U21-, U19- och U17-landslaget, där han dessutom var lagkapten.

Tuff konkurrens på mittfältet

Rotationen och konkurrensen har i år varit stor på Malmös innermittfält och Vagic är en av de spelare som slängts in och ut i startelvan, utan att lyckas behålla sin startplats över en längre tid. Malmötränaren Jon Dahl Tomasson har tidigare kommenterat den hårda konkurrenssituationen på mittfältet.

– Jag har använt hela truppen för att vi har en duktig trupp. Jag menar att det är det rätta sättet att göra det på för att vinna matcher, först och främst ska vi prestera, men även för att utveckla spelarna. För att utveckla unga spelare så är det bra, sa han till Kvällsposten.

Går till klubb med flera MFF-kopplingar

Flytten innebär att Vagic blir lagkamrat med bland annat tidigare MFF-spelaren Guillermo Molins och Stefano Vecchia, som under förra året slog igenom stort i Sirius. Dessutom tränas laget av förre Malmötränaren Åge Hareide – som dock går i pension till nästa säsong.

Vagic kommer inte till spel när Malmö FF ställs mot Glasgow Rangers i Champions League-kvalet i kväll.