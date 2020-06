Ålder: 64 år

Gör: Tränare för Kalmar FF

Tidigare klubbar som tränare: Traryds IF, Markaryds IF, Växjö Norra IF, Östers IF, IK Oddevold, Helsingborgs IF, Hammarby IF

Meriter: Vinnare svenska cupen med Kalmar FF 2007, svensk mästare med Kalmar FF 2008