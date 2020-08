Förra året fick Anel Ahmedhodzic inte ens plats i truppen. I stället lånades han ut till danska Hobro.

När mittbacken nu är tillbaka har han gjort succé. 21-åringen har varit given i Jon Dahl Tomassons startelva sedan starten. I derbyt mot Helsingborgs IF på onsdagskvällen kryddade han en stabil defensiv insats med att göra sitt första allsvenska mål någonsin. En lång hörna nådde Ola Toivonen som nickade in bollen framför mål. Där stod Ahmedhodzic och tryckte in 3-1 bakom Alexander Nilsson i HIF-målet.

Hemma i sin villa satt rimligtvis Markus Rosenberg och svettades. Mittbackens målskytte kan komma att kosta. Den tidigare MFF-kaptenen är nu agent för Ahmedhodzic.

– Jag och Mackan har gjort ett bet. Om jag gör fem mål så ska han köpa något till mig, jag kommer inte ihåg vad det var. Men det får vara något jävligt dyrt, säger Ahmedhodzic.

– Nej, jag skojar, men det skapar en del hunger och vilja att göra mål. Och om gör mål som mittback är det ett stort plus.

Vill bli vassare målskytt

Trots att en försvarares primära uppgift är att försvara så har Ahmedhodzic en målsättning att förbättra sitt målskytte. Det skulle vara viktigt för att hjälpa laget till segrar, men också för att göra sig själv så attraktiv som möjligt i de europeiska toppklubbarnas ögon.

– Det finns statistik som visar att 33 procent av alla mål görs på fasta situationer. Jag tror att om man gör mål som mittback så går man upp i värde, säger Ahmedhodzic.

