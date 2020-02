Markus Rosenberg slutade och en bindel blev ledig. Malmö FF har fortfarande inte meddelat vem som tar över som lagkapten men varje gång Behrang Safari varit på planen har han fått äran.

Men hur stor ära är det egentligen?

Att ha bindeln på armen verkar inte vara något som gör Safari överlycklig.

– Det är stort, absolut, men det är inget jag tänker på jättemycket, inför match. Har jag den så tar jag mitt ansvar, har jag den inte så tar jag ändå mitt ansvar. Det har varit mycket snack om kaptensbindeln.

Ganska naturligt va, när Markus Rosenberg haft den och slutat?

– Ja, det är klart. Folk vill veta, jag fattar och kan förstå det.

– Nej, men de matcher jag har haft den så är det klart att det varit stort. Sveriges största klubb och om man blir kapten här så är det bara att vara glad, tacka och ta emot.

Var det något du drömde om som ung?

– Jag har under min karriär aldrig lagt någon vikt vid kaptensbindeln. Det har aldrig varit något som betytt jättemycket för mig. För andra kanske den betyder allt, att de ser den som något jätteviktigt och stort. Men man ska inte säga att det är skit samma, för det är något fint med det.

Safari: ”Har elva kaptener”

Det fina, enligt Behrang Safari, är hur bindeln kan visa hur andra i föreningen ser på lagkaptenen som människa. Den som bär en bindel är någon som är värd att följa, någon som står för något bra.

– Men för mig har vi elva kaptener per match i Malmö FF. Alla som kliver ut där på planen har sitt ansvar. De flesta av dem har mycket erfarenhet och vet vad som krävs för att vinna. Du hade egentligen kunnat ge den kaptensbindeln till vem du vill av de elva och det hade blivit bra oavsett. Men visst, tittar man på vår trupp så är jag äldst och jag har en del erfarenhet så det kanske är därför jag får ha den nu.

Hur har ni pratat om det?

– Ingenting. Det är väl mer folk runtomkring som tar upp det. Vi i omklädningsrummet har inte tagit upp det alls.

Tomasson har inte utsett permanent kapten

Att lagkaptensdiskussionen fortfarande pågår beror på att Jon Dahl Tomasson och Malmö FF fortfarande inte officiellt utsett Markus Rosenbergs efterträdare. Men Behrang Safari återkommer ofta till att det för honom är mest en icke-fråga.

– I ett lag som Malmö ska den, just nu, inte betyda så mycket. Självklart ska du ha en ledare, men vi har fler än en. Samma sak förra året, när Mackan inte spelade så fanns det alltid andra.

Men är det unikt för Malmö FF?

– Jag vet inte. Men jag tycker att det är så det ska vara, att man ska ha en grym trupp där alla vill dra åt samma håll, där vinna betyder allt och där förlora är piss. Vi har den mentaliteten och de nya som kommer in ska snabbt haka på och känna vad det betyder att få bära Malmötröjan, att det är något stort och fint. Alla ska kunna bli en liten minikapten och representera klubben var man än är, oavsett om det är på planen eller utanför. Jag tror att man har mycket att vinna på det om man sen ska gå vidare i sin karriär. Då har man den här pressen i bagaget, man har hanterat den.

Men finns det fler ledargestalter i Malmö FF än i andra klubbar, tycker du?

– Det är i alla fall så det ska vara. Malmö FF är en så pass stor klubb i Sverige att vi ska vara nummer ett på allt. Du ska sträva efter det och då menar jag inte bara på planen. Det ska vara så jäkla stort och så jäkla proffsigt. Alla som jobbar inom föreningen ska dra åt det hållet och bli vinnare på sitt sätt, oavsett var inom föreningen du jobbar. Du representerar så mycket när du är anställd av Malmö FF. Den press vi spelare har på planen ska de andra ha utanför planen. Det ska vara något fint och nästan något heligt att vara en del av Malmö FF.

Inte bara ett jobb?

– Absolut inte. Du ska se det som något extra fint. Du ska brinna och om du får en anställning hos Malmö FF ska du bli så jäkla glad. Det är den mentaliteten man ska sträva efter och det är därför man alltid ska brösta upp sig. Om du säger att du är största, bäst och vackrast så får du leva upp till det. Vad säger man ”walk the walk”?

If you talk the talk you gotta walk the walk?

– Exakt.