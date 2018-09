Rösler-succén är total – MFF närmare toppen

Svängningen är total sedan Uwe Rösler klev in i Malmö FF den 12 juni.

Efter krisvåren har den tyske tränaren förändrat det mesta i ett lag som saknade självförtroende.

Succén slår igenom på bred front – även om man missade att kvala in till Champions League.

Men MFF är vidare till Europa League-gruppspelet efter åtta raka Europamatcher utan förlust – och nu hakar man på guldstriden i allsvenskan.

Med totalt tio raka – åtta med Rösler vid rodret – utan förlust i ligan har man tagit kliv efter kliv och närmat sig topptrion AIK, Hammarby och IFK Norrköping.

Efter "Pekings" kryss (1-1) i Trelleborg är MFF nu bara två poäng bakom en Europaplats när det återstår tio matcher att spela.

MFF siktar ännu högre.

För Rösler & Co har även häng på tvåan Hammarby, som förlorade Stockholmsderbyt mot Djurgården. I nuläget är man sex poäng efter "Bajen".

Avståndet till ettan AIK är elva poäng.

Enkelt för Malmö FF

Söndagseftermiddagen på Grimsta IP blev en dag på jobbet efter urladdningen i Herning i torsdags kväll.

MFF vilade fem starspelare (Rasmus Bengtsson, Behrang Safari, Andreas Vindheim, Anders Christiansen, Markus Rosenberg) från Europa League-kvalet mot Midtjylland i torsdags men hade inga problem att manövrera ut Brommapojkarna som skakas av interna stridigheter.

Sören Rieks visade vägen med att dra in 0-1 efter 24 minuter.

Dansken klev in från vänster och tryckte in bollen i fel hörn.

– Skönt att se den gå in, säger Rieks till C More.

MFF fortsatte kontrollera föreställningen i andra halvlek.

Eric Larsson satte 0-2 i 62:a minuten efter dubbelfinter till höger i boxen. Skottet, med vänstern, i bortre var lika vältajmat.

– Jag fick en bra passning av "AC" (Anders Christiansen). Vi har tränat mycket på det. Skönt att den satt där, jag hade ju två andra lägen, säger Larsson till C More och hyllar Uwe Rösler som alltså har sammanlagt 16 raka (åtta i allsvenskan och åtta i Europa) utan förlust i Malmö.

– Han har ändra på små detaljer. Det handlar främst om intensiteten, vi springer mer och vi tränar hårdare, säger MFF:s högerbreddare.

Minuten efter Larssons solonummer stängde Marcus Antonsson matchen med att skicka in 0-3, också det ett skott i BP-målvakten Nikola Petric bortre gavel.

Markus Rosenberg kunde satt 0-4 på stopptid – men missade sin första straff i allsvenskan den här säsongen efter att Petric gjort en fin räddning.

Majstorovic om krisläget

– Har vi marginalerna med oss får vi in något mål, säger BP:s sportchef Daniel Majstorovic till C More efter matchen.

Han är dock fåordig om utredningen man dragit igång efter uppgifterna att tränaren Luis Pimenta utsatt spelartruppen för pennalism, mobbing och rasism.

– Vi kommenterar inte de uppgifterna nu. Tills vi har all information tar Lous timeout.

Hur lång tid tar utredningen?

– Vi ska göra en grundlig utredning. När det kom fram tog vi tag i bitarna, säger Majstorovic.

”Vi har medvind just nu”

Malmö FF:s Eric Larsson var nöjd med segern och tabelläget inför det allsvenska uppehållet.

– Det är en skön känsla att ta med tre poäng in i uppehållet, det blir enklare att ladda om då, säger Larsson.

Malmö har nu sex raka segrar i allsvenskan och jagar fortsatt toppen.

– Vi har alltid haft en stark tro på oss själva men var inne i en tung period där vi inte fick någonting med oss i våras. Men vi har lagt om lite i träningsmängd och så där och när omstarten kom hade vi en stor tro på att vi skulle vända på det under hösten. Vi jobbar verkligen för laget och varandra.

– Det är klart det känns bra. Vi har lite medvind just nu och känner stort självförtroende i laget. Det är bara att fortsätta så här nu för hösten kommer bli tuff för oss, det kommer bli kul.

– Våren var inte som vi önskade, men det är inget vi kan gräma oss över nu. Det enda vi kan göra är att fortsätta ta tre poäng varje match och så får vi hoppas lagen där uppe tappar lite poäng också så vi kan gå och förhoppningsvis ta guldet.

Han menar att Röslers intåg i klubben varit viktigt.

– Vi jobbar hårt som ett lag tillsammans och har framför allt lite mer noggrannhet i detaljer vad gäller fasta situationer både offensivt och defensivt som har visat sig ge resultat. Vi har gjort många mål på fasta och nästan inte släppt in några så det är en stor skillnad. Sedan har Uwe helt klart kommit in med ny energi och väckt oss.

Larsson själv fick göra mål, ett snyggt mål där han lurade flera BP-försvarare.

– De anföll inte så mycket på vår högerkant så det var rätt lugnt för mig i försvaret. Offensivt hade vi kunnat haft lite längre anfall men vi gjorde ändå tre mål och vann.

– Det var skönt att få göra mål och bidra så också, jag fick en bra passning av AC.