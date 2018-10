Malmö FF hade chansen att väcka liv i guldstriden.

Och samtidigt gå upp på Europaplats.

Och skåningarna tog också ledningen i den 44:e minuten borta mot AIK, efter ett mönsteranfall. Sören Rieks höll undan sin försvarare och slog en perfekt djupledspassning till Anders Christiansen.

Dansken skickade sen in ledningsmålet med höger yttersida.

Men det var en annan situation som var i centrum i halvtidssnacket. Malmö FF:s lagkapten Markus Rosenberg åkte på ett gult kort efter att ha satt upp en armbåge i Per Karlssons ansikte.

– Rosenberg backar in för att kunna ta ner bollen på bröstet. Han har armbågen väldigt högt upp, så frispark och gult kort, det är stenklart, säger experten Hasse Backe i C More.

Axén om Rosenberg: ”Medvetet”

Expertkollegan Alexander Axén fyller i:

– Han är osäker på var Karlsson är och han gör det för att Karlsson inte ska komma i hög fart och köra över honom. Det är inte för att slå, utan han försöker skydda sig själv. Det är klart att han medvetet sätter upp armen, det har han gjort hundratals gånger, säger Axén och avslutar:

– Han vet precis vad han gör.

Matchen slutade 1-1 efter en sen kvittering i 96:e minuten.