Den osannolika straffsviten kan knappast ha undgått någon fotbollsintresserad.

Guldjagande Malmö FF satte allsvenskt rekord då Markus Rosenberg brände straffsparken hemma mot Djurgården förra helgen. Där och då var det guldjagande laget uppe i sex missar på sex försök i årets allsvenska.

I den på förhand tuffa bortamatchen mot Kalmar FF bröts äntligen förbannelsen.

Gästerna tog ledningen redan i den tredje minuten då Sören Rieks bröt in från sin vänsterkant och placerade in 1-0 med högerfoten.

Ett par minuter senare åkte sen KFF:s Romario på ett direkt rött efter att ha delat ut en vansinnestackling på Eric Larsson. Med en man mer pressade Malmö FF på för en utökning och med kvarten kvar av halvleken kom utdelningen.

Målskytt: Markus Rosenberg.

Rosenberg målskytt på straff för Malmö

Och i den andra halvleken var det alltså dags för ytterligare ett mål från den himmelsblå skyttekungen. Kalmar-backen Fidan Aliti fick bollen på armen då han befann sig i eget straffområde och Mohammed Al-Hakim tvekade inte då han pekade mot straffpunkten.

Lagkaptenen stegade sen fram och skickade in 3-0 för gästerna.

Men det var på håret.

Den snart 37 år gamle anfallaren halkade till i skottögonblicket samtidigt som målvakten Lukas Hägg Johansson gick åt rätt håll. Men bollen borrade sig in i det högra hörnet och MFF kan pusta ut.

I C Mores studio kunde experterna Olof Lundh och Alexander Axén inte hålla sig för skratt då de nåddes av beskedet.

– Förlåt att vi skrattar, men det är ju dråpligt att ett sånt lag på elitnivå, som är Sveriges enda hopp i Europa, har haft såna problem med straffar, säger programledaren Lasse Granqvist i sändningen.

Arnor Traustason skickade sen in 4-0 för gästerna och med kvarten kvar fastställde Jo Inge Berget slutresultatet 5-0.

Den skadedrabbade norrmannens första allsvenska mål för säsongen.

MFF är därmed tre poäng bakom serieledaren Djurgården, som förlorade derbyt med AIK med 0-1.

Ett resultat som inte gjorde ont i Markus Rosenbergs kropp.

–De (Djurgården) ledde med sex poäng. Det är all press på dem. Vi brukar vara i den situation och brukar gilla den. Vi får se om de gillar den, säger han.

Vad säger du om guldstriden?

– Det är rolig och tät. Det är många bra lag och vi får möta många av dem där uppe. Så jag tror det kommer att bli en kamp hela vägen in till mållinjen.

Angående straffen:

– Det är klart att det var nervöst. Man vill alltid sätta den. Speciellt i detta läge ner man vet hur mycket det betyder. Det kan komma viktigare tillfällen och då är det skönt att ha satt den innan.

Du halkade till?

– Halkade? Det var en tuva. Jag såg inte bollen gå in. När bollen gick in såg jag i stället himlen. Jag tappade fästet helt. Men när alla kom fram fattade jag att den gick in. Men jag har sett den efter matchen. Det var halkigt överlag.

Men det var inte samma press att gå fram i det här läget?

– Nej, så klart inte. Jag hade tänkt mycket på hur jag hanterade den mot Djurgården. Man har varit i situationen många gånger, även i sådana pressade lägen. Men det har grämt mig hur jag hanterade den situationen mot Dif, inte bara att jag missade. Jag försökte hålla mig lugn idag, även fast jag halkade. Det var skönt.

– Vi slog lite straffar igår. Vi brukar inleda träningarna med straffar och då har jag satt allt, vilket också bidrar till en bättre känsla. Vi har inte pratat om det. Men allt med fasta situationer står på väggen. Och det stod mitt namn, säger Markus Rosenberg.