Sören Rieks började den allsvenska säsongen med att göra mål såväl i premiären mot Hammarby som i det efterföljande mötet med BK Häcken.

Totalt blev det tre fullträffar på fem framträdanden under våren för dansken, som den senare delen hämmades av ryggproblem. Det gör honom till MFF:s bäste måskytt tillsammans med Antonio Colak.

Nu är ryggproblemen borta och Rikes laddad för att komma i gång och spela igen.

– Kroppen känns bra. Jag har kört för fullt sedan vi kom tillbaka, säger han.

Bra facit mot Norrköping

Efter uppstarten reser MFF till Norrköping för att möta IFK Norrköping.

Bägge mötena lagen emellan 2020 slutade oavgjort, 1-1, och i hemmamötet stod Sören Rieks för Malmös enda mål.

Och Rieks trivs mot Norrköping - i alla fall när man kollar i målkolumnen.

Faktum är att i MFF:s två senaste segrar mot Norrköping (1-0, 2019 och 2-1, 2018) har den danske mittfältaren stått för det avgörande målet.

Men Rieks vill inte benämna Norrköping som en favoritmotståndare.

– Jag har varit med så pass länge i Sverige och gjort mål mot många lag, det är nog mer tillfälligheter. Men de är ganska offensiva och det gynnar oss offensiva spelare, säger han.

Matchen på Östgötaporten blir speciell då fler än åtta personer åter släpps in på de allsvenska arenorna för första gången på över ett år. Norrköping tar in 2740 personer i lördagens match och när Malmö spelar mot Riga i Champions League-kvalet på onsdag väntas Eleda Stadion ta in cirka 4 000 personer.

– Det går nästan inte att beskriva. Man kommer att bli som en liten pojke över att får komma in på stadion med publik. Vi ser fram emot det och har gjort det länge, säger Sören Reiks.

